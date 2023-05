Kroos: «A Vinicius le provocan y los árbitros no ayudan»

Toni Kroos fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Real Madrid y Manchester City. Los blancos vuelven a jugar unas semifinales de Champions y la ida se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu.

El partido contra el City

«Hay que jugar bien, meter goles. Jugamos en casa con la idea de ganar. Confío en nuestra experiencia y en lo que es importante en estos partidos».

Menosprecio

«Hace un año pasó lo mismo. Casi nadie esperaba que ganaremos esta semifinal y lo hicimos. No nos afecta y no nos motiva».

Mediocentro defensivo

«Me siento muy cómodo en esa posición. Si juego en la posición de seis es un poco diferente. Hay que tener más compromiso en los duelos y en el pensamiento defensivo. Hay que pensar más en lo que pasa si el equipo pierde el balón. Con balón cambia poco, siempre hago mi juego»

Ideas de Guardiola

«Los equipos de Pep siempre juegan su fútbol y siempre buscan para mejorar algo. Ha metido 51 goles esta temporada y no funciona mal esta relación. Esperamos un Manchester City muy fuerte».

Terapia con Vinicius

«Hay que saber que es muy joven. Es el jugador que marca la diferencia esta temporada con tan sólo 22 años. No es normal ser tan bueno y nunca estar lesionado. Los defensas se preguntarán que hago contra él, les parecerá muy pesado. Con sus cualidades nos ha ayudado muchísimo. Tiene que estar tranquilo porque está jugando increíble. Si sale de esto es normal porque le provocan y los árbitros no ayudan. Tiene que saber vivir con esto para buscar la calma y no salir de su juego. Hay que decir que merece un poco más de protección de árbitros. Hay un clima que no ayuda a nadie. Estos son los jugadores que queremos ver. Es un jugador fundamental».

Futuro

«Yo solo puedo hablar de mi caso, no soy el presidente, he dicho hace unas semanas que todo va por buen camino, no es mi trabajo hacer cosas oficiales, pero va muy bien. De esta cosa no tengo que hablar más con el club, está todo claro».

La posición

«Me siento muy cómodo en las dos posiciones. La mejor manera de defender es tener el balón. Puedo decir que he jugado de pivote contra Barcelona y Chelsea y ha salido bien».

Calendario

«Estamos bien. No voy a buscar excusas. No nos va a faltar fuerza. Mañana no estaremos cansados. Son semifinales de Champions. No hemos tenido ayuda ni de aquí ni de fuera, por lo que hay que jugar el partido como es. Yo dejé la selección unos años antes. No es un tema actual. Es demasiado tantas competiciones y nadie quiere quitarlas porque sería menos dinero, pero a los jugadores no nos preguntan. No hemos encontrado el fin y van a buscar más».

La eliminatoria del año pasado

«Hemos jugado contra muchos equipos en Europa que nos han ganado, pero un City con Pep no es fácil».

Bellingham

«No sé si podrían ser mejores que el año pasado. En la ida fallaron alguna ocasión para marcar alguno más antes de venir a Madrid, pero espero la misma motivación. Y respecto a Bellingham, es una pregunta para el club. Para tener una opinión, no he visto suficiente del Dortmund para hablar de él».