Toni Kroos atendió a los medios de comunicación en las horas previas al Clásico de la Supercopa. El futbolista alemán, que es uno de los indiscutibles en el once de Ancelotti, habló de lo que espera de su Clásico número 19 de blanco, así como de su renovación con el club blanco y de sus pensamientos sobre la retirada.

Importancia del partido

«Con esa experiencia que tengo en este club, cada competición que jugamos la queremos ganar y es nuestro objetivo para estos días. Queremos ganar este trofeo y estamos listos. Vamos a entrenar ahora para aclimatarnos y estamos aquí para ganar».

Mejor momento de su carrera

«El inicio de temporada ha sido difícil para mí. Nunca en mi carrera profesional comencé la temporada con una lesión. Tuve que parar, pero he tenido tiempo suficiente para prepararme de la mejor manera posible. Es un buen momento, pero no el mejor momento de mi carrera. He vivido buenos momentos.

Estilo de juego

«Siempre prefiero tener el balón, pero un buen equipo que sepa adaptarse a lo que hay es lo más importante. Para mí el mejor partido posible es tener el 90% de la posesión y ganar 1-0. Hay que saber buscar el camino para ganar los partidos siempre».

Exceso de confianza ante el Barça

«De mi experiencia de casi ocho años es que no hay favoritos en un Clásico y mañana es una final. Aquí puede pasar de todo. Queda mucha calidad en un equipo como el Barcelona. Nosotros queremos ganar. Ninguna duda».

Opciones del Barça

«Últimamente no he visto muchos partidos del Barça. Tengo otras cosas que hacer que ver fútbol todo el día. Para nosotros es un poco difícil quién puede jugar y tenemos que estar preparados. En general tienen jugadores de mucha calidad y no sé como les irá con Xavi».

Alaba

«Ha hecho una evolución muy buena. Ha cambiado completamente la posición de cómo le conocía y no me ha sorprendido que haya hecho muy bien su adaptación. Es un buen chico y lleva muchos años jugando muy bien».

Mejora del equipo

«En general los últimos dos, tres meses hemos mejorado por los resultados y la manera en la que jugamos. No hemos jugado todavía muy muy bien y debemos jugar bien para ganar cosas. Hemos mejorado, pero estamos en enero y no se gana nada salvo una Supercopa. En la Liga tenemos un equipo cerca y hay que seguir luchando por los títulos. Si pensamos que estamos tan bien vamos a tener problemas».