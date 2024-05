Kroos: «He estado bastante fuerte, pero ver a mis hijos llorar me ha matado»

Toni Kroos atendió a los medios oficiales del Real Madrid tras recibir un más que emotivo homenaje por parte de un Santiago Bernabéu entregado y en pie a una de las grandes leyendas del club. El mediocentro alemán no pudo evitar las lágrimas cuando se abrazó a sus hijos sobre el terreno de juego.

Toni Kroos disputó su último partido como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la última jornada de la Liga EA Sports contra el Real Betis. Carlo Ancelotti lo retiró del campo en el minuto 86 y la ovación que se llevó el alemán fue legendaria. Luego vino un emocionante homenaje donde todo el madridismo se rindió a su leyenda en una despedida llena de lágrimas.

«No es fácil, pero solamente puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio porque siempre me he sentido en estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido diez años inolvidables», dijo Toni Kroos tras el homenaje.

«Te vienes con una sensación diferente que antes y sabes que es el último partido aquí. Yo he dicho que quiero disfrutar lo máximo posible. Y eso he hecho, he disfrutado mucho estos 85 minutos, como siempre he disfrutado de jugar aquí. A veces dices, bueno, juegas cada dos semanas, pero es tan especial. Creo que lo voy a notar en los próximos años cuando no tenga esto», señaló el alemán tras el partido.

«Yo he estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis hijos llorando. Mis niños me han matado», compartió Kroos tras una emotiva despedida. «Mis compañeros son un equipo especial. Siempre me han dado cada uno el respeto que merecía. Son grandes jugadores y grandes personas. Siempre me he sentido muy cómodo en este equipo», dijo el alemán.

«Siempre lo he dicho. Por eso quería hacerlo oficial antes de este partido, para que a partir de mañana olvidemos este tema y nos centremos en la final. Despedirme con ese título sería la mejor manera de irme», culminó la leyenda alemana tras disputar su último partido en el Bernabéu, centrado ya en la final de la Champions que disputarán los blancos el próximo sábado 1 de junio en Wembley contra el Borussia Dortmund.

Un emotivo homenaje a Kroos

El último adiós del Santiago Bernabéu a Toni Kroos fue muy emocionante. Los aplausos del coliseo blanco y de sus compañeros, las lágrimas de todos los presentes y todo el madridismo coreando el nombre de una de las grandes leyendas del club hicieron del momento algo inolvidable para todos los presentes. Pero hubo uno que destacó por encima de todos.

Ese momento tan emotivo llegó cuando Toni Kroos ya estaba en el banquillo después de ir abrazando uno a uno a todos sus compañeros, incluido Carlo Ancelotti, al que le dijo al oído gracias por todo. Fue en ese momento cuando sus hijos se acercaron a él llorando y se fundieron en un cariñoso y más que especial abrazo. Kroos no pudo evitar soltar más de una lágrima.

Eran momentos muy emotivos los que se estaban viviendo en el Santiago Bernabéu. Toni Kroos estaba diciendo adiós a su casa. Tras el partido, nadie se movió de sus asientos para continuar un homenaje que estaba quedando sin duda a la altura de una leyenda como el alemán, que no podía evitar emocionarse mientras veía como casi 80.000 personas coreaban su nombre mientras no paraban de aplaudir. Sus compañeros también se unieron a ese homenaje tan especial e incluso le mantearon.

«¡Te quiero, Toni Kroos!», cantaba todo el Santiago Bernabéu a unísono mientras el futbolista alemán daba la vuelta a todo el estadio junto a sus hijos agradeciendo todo el apoyo recibido del madridismo tocándose el escudo. Por detrás, toda la plantilla del Real Madrid seguía los pasos de un jugador alemán más que emocionado que estaba recibiendo un homenaje legendario.