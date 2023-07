Kroos habla abiertamente de su retirada del fútbol

Toni Kroos ha aprovechado sus vacaciones para volver a hablar sobre sus sensaciones de cara a la que va a ser su décima temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid. El alemán renovó recientemente por una temporada más y seguirá llevando el timón del centro del campo de Carlo Ancelotti.

El cuatro veces campeón de Europa remarcó, como ya había hecho en alguna ocasión, que su idea siempre ha sido evitar alargar más de la cuenta su carrera como futbolista, puesto que quiere retirarse «a un nivel realmente bueno». Es decir, de la misma manera que ha vuelto a rendir en una temporada en la que ha levantado la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey.

«Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el fútbol, cuando ya no eres el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso» sentenció Kroos. Además, también se volvió a pronunciar sobre su renovación que, como decimos, se extiende hasta 2024. De hecho, hace una semana, él mismo se encargó de abrir la puerta a continuar más allá de la fecha establecida en su nuevo contrato.

«Tengo la sensación de que esta temporada ha ido tan bien como las últimas nueve en Madrid ¿Por qué no iba a ir igual de bien la próxima? Y encima, sigue siendo divertido», concluyó el germano en una entrevista concedida al canal de televisión RTL.

Lo que está claro es que el centrocampista, a sus 33 años, ha demostrado estar en un estado de forma ejemplar y ha rendido a un gran nivel la mayor parte de la temporada. Es por ello que Ancelotti cuenta con él para seguir liderando su medular, y también para hacer de maestro, junto a Luka Modric, con toda la nueva hornada de futbolistas de su misma posición, como son los Camavinga, Tchouaméni o el recién llegado Bellingham.