Toni Kroos lleva ya ocho años en el Real Madrid y este mismo año cumple su novena temporada como madridista. Pese a ello, el futbolista alemán nunca ha olvidado a su ex equipo, el Bayern de Munich, y suele hablar de ello asiduamente a través de su podcast Einfach mal luppen, donde comparte experiencias junto a su hermano Félix. Esta vez ha recordado sobre un conflicto durante su etapa en el conjunto alemán con Pep Guardiola, el que era entrenador del equipo por aquel momento.

Este enfrentamiento se produjo en un partido frente al Stuttgart cuando el técnico español decidiera cambiarle en la segunda parte, lo que provocó el enfado del jugador alemán hasta el punto de hacerlo visible lanzando sus guantes al suelo. Este feo gesto provocó que Guardiola tomara la decisión de dejarle en el banquillo durante dos partidos consecutivos. Por aquel momento, Matthias Sammer era el director deportivo del Bayern de Munich, y este le pidió al jugador que tuviera una conversación con su entrenador.

“Es lo que hice (hablar con Guardiola). Tuvimos una buena conversación y pudimos solucionar el problema en cinco minutos”, comenta el futbolista del Real Madrid en su podcast. “No estaba de acuerdo con la sustitución y punto. Probablemente era importante para él que yo mismo buscara la conversación”, añade el ex internacional alemán. Por otro lado, también quiso hablar sobre el equipo alemán donde no guarda grandes recuerdos y suele enviar ciertos recados: “Que no me vaya de vacaciones con ciertas personas no significa que me haya separado del club en una disputa”.

A pesar de ello, Pep Guardiola siempre ha tenido buenas palabras hacia el jugador alemán e, incluso, fue uno de sus mayores apoyos dentro del vestuario hasta el punto de luchar con el club para que no vendiese al mediocentro de 32 años. Finalmente, club y jugador no llegaron a un acuerdo a nivel económico y el Real Madrid aprovechó esta situación para ofrecer 25 millones de euros, cifra que el club alemán decidió aceptar.