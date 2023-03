Klopp: «Si sólo hay un 1% de opciones de pasar, quiero intentarlo»

Jurgen Klopp compareció ante los medios en el Santiago Bernabéu, antes de la vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League que medirá al Liverpool con el Real Madrid. El técnico alemán reconoció la dificultad que supondrá para los suyos remontar el 2-5 de Anfield, pero afirmó que no da por perdida la eliminatoria. Para ello, señaló que deben hacer un partido perfecto sobre todo en defensa, para no encajar más goles. Dijo también admirar la forma en la que los blancos afrontan sus partidos y los golpes.

Eliminatoria

«Estoy contento y lo que dije después del partido es que con este resultado es que el Real Madrid va a pasar. Ahora, sé que hay un partido de jugar. Si sólo hay un 1% de opciones, quiero intentarlo. Vamos a jugar contra un equipo muy fuerte y para ganar. No es probable, pero es posible. Respetamos mucho la competición y deseamos que llegue el partido. No estamos en una situación my buena y estamos deseando jugar».

Más opciones

«No estoy seguro que esta temporada tengamos más oportunidades. Pero igual que nos sorprendemos para mal, lo deberíamos hacer para bien. No estamos diciendo al Real Madrid ‘cuidado, que aquí estamos’, pero sí que intentaremos ganar. No estoy hablando de que podamos pasar, pero tenemos que jugar muy bien».

Táctica

«El único problema son los contraataques.Desde una situación individual de Vinicius, el segundo gol lo regalamos… No podemos jugar sin defender con el balón y tenemos que tener una presencia sobresaliente en el centro del campo. Hay que evitar los contragolpes, pero no he visto un problema enorme con nuestro plan táctico».

Resultado a favor

«Intentamos hacer las cosas que hicimos en la primera parte, aparte de conceder los goles. No sé si es el partido más difícil porque probablemente no estaremos en la siguiente fase. Si soy el único que piensa que tenemos posibilidades, me parece bien. No queríamos esto, pero intentaremos hacer lo que podamos».

Sin presión

«Sí, no tenemos nada que perder. Podemos perder un partido y no nos gusta. Preferiría la presión de Ancelotti, de defender un 3-0 y tener la presión de defenderlo. Después de tres semanas, hay que jugar el partido y estamos encantados de poder jugar. Vamos a jugar y es lo que vamos a hacer».

¿Estará Stefan?

«No tiene sensibilidad y no puede jugar. Tenemos que dejar que evolucione y ver cuándo puede volver».

¿Cómo ganar al Madrid?

«Fabinho tiene razón. El Real Madrid huele la sangre. Tienen una gran habilidad y nada les influye negativamente. Es algo muy admirable. ¿Cómo ganar? Pues creo que sé como va, no tiene que ver con la forma en la que jugamos, es más con la mentalidad. Tiene jugadores increíbles. Modric parece que puede jugar hasta los 45 años, Kroos o Benzema igual… Es un gran equipo y hemos aprendido grandes lecciones. Hemos perdido dos finales, pero hemos jugado partidos muy buenos y eso te hace más fuerte».

Partido de ida

«Las finales no las he visto tantas veces y el de la ida tampoco. Algunas situaciones concretas sí. Utilizamos los partidos más recientes del Madrid en Liga, pero ellos están haciendo lo que hacen, no cambian de un partido a otro. No hay que ver cinco partidos diferentes. Son buenos en todo. Hay partidos que se basan en la posesión, otros en ataque, otros en presión… son buenos en todo y sabemos lo que esperamos mañana. Hay que ver lo buenos que podemos ser nosotros».

Mentalidad

«Es difícil y no ayuda al equipo decirles que hay que ganar. No podemos venir diciendo que vamos a ganar, pero vamos a intentarlo. Tres goles es posible sino concedes, porque sino tendremos que hacer más. Estamos solos en esto, creemos que tenemos una posibilidad».