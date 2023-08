Kepa: «Vengo cedido, pero ojalá que con mi esfuerzo el Madrid quiera que me quede»

Tras ser presentado como nuevo portero del Real Madrid, Kepa Arrizabalaga atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas. El portero ha llegado cedido al conjunto blanco procedente del Chelsea cedido por una temporada sin opción de compra. Será el sustituto de Courtois, lesionado de gravedad.

Día especial

«Es un día muy feliz y especial. Siento felicidad y orgullo de pertenecer al Real Madrid. Es un día para disfrutar y compartir con los más cercanos».

¿Cómo fue el fichaje?

«Llego más maduro y en uno de mis mejores momentos. Lo que voy a asegurar es que compromiso y trabajo no va a faltar. Han sido días intensos, pero cuando tuve la propuesta del Real Madrid lo tenía todo claro».

El tren del Madrid

«En el fútbol no se puede predecir. Lo que me centro es que en cada momento quiero dar el cien por cien. Ahora por el Real Madrid. Ha sido cuando ha tenido que ser».

Tomar la decisión

«La decisión fue muy fácil. Tenía otras propuestas. Fue bastante rápida y fácil».

Momento

«Seguro que soy más fuerte que aquel día. He pasado por todo tipo de situaciones y siempre he querido quedarme con lo bueno».

Presión

«Sigo pensando que es el rey de esta competición. Nos hemos enfrentado en las tres últimas Champions. Todos estamos de acuerdo en esa frase».

Compañeros

«Vas teniendo conversaciones y todo es espectacular».

La infancia del Madrid

«Es un momento de orgullo pertenecer a este club. Siempre he seguido al Madrid porque he seguido la Liga. Siempre me he fijado en Iker. Pertenecer al Real Madrid es un orgullo».

Altibajos en el Chelsea

«Yo lo veo desde un punto de vista muy positivo haber pertenecido a un gran club. Como en la vida hay momentos que son más complicados».

Quedarse en el Madrid

«Ojalá. Hoy es el primer día. Vengo cedido. Ojalá que con mi esfuerzo pueda hacer que eso pase».

Comparaciones

«No entro en comparaciones. Vengo a construir mi camino y mi nombre».

Courtois

«Le he mandado un mensaje. Le deseo la mejor de la mejor de las recuperaciones».