Este martes cuando el Real Madrid salte al campo en Almaty no será un lugar cualquiera, sino una vibrante encrucijada histórica, política y comercial a menudo desconocida en Europa. Almaty, antigua capital y aún corazón cultural y financiero de Kazajistán, toma su nombre de la palabra kazaja que significa «manzana».

Si bien en el fútbol será una batalla de David contra Goliat, de los pequeños contra los grandes, en la política global Kazajistán se está convirtiendo en un actor clave. Especialmente en un momento en que se desarrolla el llamado mundo «multipolar» con más de una potencia global.

El país es un actor estratégico en la pugna entre Estados Unidos, Rusia y, especialmente, China. Como miembro fundador de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Kazajistán desempeña un doble papel, puesto que actúa como puente entre Rusia, China y Asia Central, mediando cuando es necesario y promoviendo la cooperación y la estabilidad económicas, sin estar totalmente comprometido con Moscú o Pekín. En los últimos cinco años, el comercio regional superó los 10.000 millones de dólares, con China representando casi el 40 %. Kazajistán por sí solo representó 44.000 millones de dólares de los 95.000 millones de dólares regionales.

Durante la cumbre más reciente, celebrada hace unas semanas, se firmaron más de 35 acuerdos por valor de 17.000 millones de dólares en su reunión anual en China. Con las miles de millones de dólares invertidos por China en ferrocarriles y energía, incluyendo una expansión ferroviaria de 6.000 millones de dólares que convierte a Kazajistán en un centro logístico crucial en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el país se sitúa en el corazón de las rutas comerciales entre China y Europa.

La semana pasada, el país demostró su capacidad de maniobra entre las potencias mundiales al firmar un acuerdo récord de 4.200 millones de dólares con Estados Unidos para locomotoras y equipos ferroviarios, la mayor adquisición ferroviaria de la historia de Washington, lo que demuestra su capacidad para el equilibrio diplomático. Trump lo calificó como el mayor acuerdo ferroviario de la historia.

Kazajistán, un mediador perfecto

En el mundo actual, las amenazas nucleares son un tema más que recurrente y mediático. Hablando de ellas, Kazajistán posee el 14 % de las reservas mundiales de uranio y representa más del 40% de la producción mundial. Se están construyendo nuevas centrales nucleares con apoyo ruso y chino, mientras que las empresas europeas se ven marginadas.

La prueba definitiva del alto nivel de Kazajistán en el escenario geopolítico global es que, a pesar de sus diferencias fundamentales con los talibanes, el país está fortaleciendo su influencia en Afganistán por defecto: suministra el 70% de la harina del país, está ampliando otras categorías de exportación y está desarrollando infraestructuras como el ferrocarril Turgundi-Herat-Kandahar-Spin Boldak, que conecta Asia Central con Asia Meridional y aumenta su influencia económica y logística.

El objetivo es exportar gas, petróleo y otros minerales vitales kazajos a través del corredor de Asia Central, a través de Afganistán y el puerto de Gwadar en Pakistán, en un futuro próximo. Kazajistán se considera un país sin litoral porque carece de acceso a un océano o a un mar conectado con los océanos del mundo. Por lo tanto, el país no tiene más remedio que cooperar con Afganistán para establecer el corredor hacia el puerto de Gwadar, una ciudad portuaria financiada íntegramente por China y considerada uno de los corredores estratégicos de su ya famosa estrategia «Una Franja y una Ruta».

¿Por qué pueden jugar la Champions?

A pesar de todos estos componentes asiáticos, el país dio un salto notable en el fútbol en 2002 al pasar de la Federación Asiática de Fútbol (AFC) a la UEFA. Hasta hace poco, la afición local no estaba contenta con esta decisión, ya que el país perdió por un amplio margen ante las naciones europeas, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Sin embargo, en los últimos años, la selección kazaja ha logrado sorprendentes victorias en Europa derrotando a Escocia y Eslovaquia, sumando 10 puntos en la Liga de Naciones y desarrollando a jóvenes talentos como Alip, Astanov y Samorodov como la próxima generación de estrellas. El fútbol es el deporte más popular del país; según las estadísticas oficiales, más de 1,1 millones de kazajos lo practicaron en 2024, principalmente en zonas rurales, lo que lo convierte en un fenómeno social.

Este martes el Real Madrid se medirá al FC Kairat en el Estadio Central de Almaty. El estadio es todo menos moderno; se parece más a un típico campo de tercera división española, con un aforo modesto y pocos lujos. Pero eso no significa que no haya ambición: hace unas semanas, las autoridades anunciaron un importante proyecto para un nuevo estadio con capacidad para 35.000 espectadores. Es una respuesta a los problemas históricos del Kairat.

Hay sospechas de corrupción

Además, el fútbol kazajo está entrelazado con la intriga internacional. La familia Arif, a través del Grupo Doyen, gestionó los contratos de los jugadores del Atlético de Madrid, el Sevilla y el Oporto durante años, antes de que la FIFA prohibiera la propiedad de terceros, lo que demuestra cómo los intermediarios kazajos podían influir en los traspasos y los flujos financieros en Europa. Lo que también se desconoce en Europa es que, aunque Kazajistán es predominantemente musulmán, las apuestas son legales; varias casas de juego tienen oficinas regionales, recientemente sometidas a supervisión por un nuevo decreto.

Así que este martes, cuando suene el pitido final, no se tratará solo de fútbol. El campo de juego de Almaty es un tablero de ajedrez de geopolítica, comercio, energía nuclear, inversiones chinas y estadounidenses, influencia en Afganistán, ambición deportiva, intriga financiera y la historia de una ciudad que es una ciudad de manzanas, un centro logístico y una puerta de entrada al corazón de Asia Central. Un partido contra el club de fútbol más importante del mundo, en un escenario con espectadores de todo el mundo, ya le ha dado la victoria al FC Kairat a ojos del gobierno kazajo. Los jugadores probablemente estarán observando los regates de Vinicius y las acrobacias de Mbappé.