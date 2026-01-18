Los jugadores del Real Madrid animan a Brahim para la final de la Copa África: «Buena suerte amigo, traéte la copa»

La plantilla del Real Madrid ha mandado un mensaje de ánimo a Brahim, su compañero, que este domingo disputa la final de la Copa África con Marruecos ante Senegal. Mejor jugador del torneo, Brahim tiene este domingo una gran oportunidad para ganar su primer título con la selección marroquí. Con ello, jugadores de la plantilla del Real Madrid han mandado un mensaje de apoyo a Brahim.

«Buena suerte, amigo», dice Bellingham. «Te apoyamos, te deseamos lo mejor, te queremos», dice el inglés, mientras Thibaut Courtois, a su lado, grita que hay que «ganar» esa Copa África. Por su parte, Franco Mastantuono manda un mensaje a Brahim, al que llama «Brahimi»: «Te quería desear lo mejor para esta final espero que la puedas disfrutar mucho y te esperamos acá con muchas ganas».

Fede Valverde recuerda a su compañero que «te queremos mucho», Asencio le dice que «muchísima suerte para traerte la copa» y que «estamos aquí esperándote con los brazos abiertos». Por su parte, Fran García desea a Brahim «mucha suerte, amigo», Carreras también le dice que «mucha suerte» y Gonzalo desea «que ganes» esa Copa África.

Marruecos disputa este domingo (20:00 hora peninsular española) la final de la Copa África ante Senegal, en un encuentro que se disputa en Rabat. Brahim es la gran figura de la selección marroquí, que lleva sin ganar una Copa África desde 1976, la única que tienen.

En el vídeo compartido por el Real Madrid, también aparece Ceballos, que le dice que «a traerte la copa» y finaliza Mbappé con un mensaje de «mucha suerte para la final, ¡a ganar!». Todos ellos han dado este mensaje en el entrenamiento de este domingo del Real Madrid tras la victoria ante el Levante en el Santiago Bernabéu. El martes volverá a jugar ante el Mónaco en el Bernabéu.