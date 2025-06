Un jugador de la Juventus teme a Arda Güler: «Extraordinario, es un futbolista diferente»

Kenan Yildiz, una de las figuras emergentes del fútbol turco y actual delantero de la Juventus, ha llamado la atención en la antesala del esperado cruce entre el cuadro de Turín y Real Madrid. Este próximo martes 1 de julio, a las 21:00 hora peninsular, los merengues se medirán al club italiano en los octavos de final del Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium de Miami. Para ‘preparar’ dicho choque, el mediapunta de la Juventus no escatimó elogios hacia Arda Güler, su compatriota y compañero en la selección de Turquía.

Kenan Yildiz y Arda Güler son dos ídolos en Turquía. Los dos tienen 20 años, pero ya son considerados como los próximos mitos del fútbol otomano. Dos grandes amigos que ya son recurrentes en las concentraciones de su selección y que esperan llevar a su país a lo más alto. Ya se está viendo en el Mundial de Clubes, ya que los dos futbolistas están destacando con sus respectivos equipos.

Kenan Yildiz será uno de los jugadores que deberá vigilar Xabi Alonso el próximo martes. El mediapunta, que también juega como extremo izquierdo, llega a los octavos de final tras firmar una destacada actuación en el Mundial de Clubes. Bajo las órdenes de Igor Tudor, Kenan sumó tres goles y dos asistencias en apenas tres choques. Fue incluido en el mejor once de la fase de grupos. Un auténtico puñal.

No obstante, el futbolista de la Juventus admite que su compatriota es un fenómeno. «Arda Güler es un jugador extraordinario, diferente, con un futuro brillante en el Real Madrid», explicó primero el futbolista en su entrevista con la Gazzeta dello Sport. «Tiene el talento y la mentalidad para convertirse en un jugador de élite tanto en su club como en su selección», zanjó.

Los dos futbolistas podrían haber compartido vestuario también en Turín. Como ya comentó OKDIARIO en las últimas semanas, la Juventus mostró interés en Arda Güler. Para una cesión. Sin embargo, el Real Madrid se negó. Arda se queda en Madrid, Xabi Alonso cuenta con él.

Arda Güler también llega fuerte

Arda Güler está de dulce bajo la dirección de Xabi Alonso en el Real Madrid. El joven mediocampista ha sido fundamental en el esquema del técnico tolosarra, sumando más de 170 minutos en el Mundial de Clubes y anotando un gol. Lo más destacado ha sido su reconversión al centro del campo, una posición que él mismo reconoce como ideal para su fútbol.

El propio jugador ha explicado cómo el entrenador ha influido en su evolución: «Hemos hablado y me ha dicho que si juego de ‘6’ o de ‘8’ quiere que me adentre en el campo y participe en la creación, que tenga el control del juego, y que si juego de ’10’ tengo que jugar entre líneas y generar ocasiones».

Además, Güler añadió: «Me siento más importante porque habla conmigo siempre, en el primer partido jugué la primera, así que todo parece mejor. Me siento bien con él porque le gusta controlar el tempo, quiere más pases cortos y me ve como centrocampista y eso es mejor para mí».