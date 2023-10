Jude Bellingham: «Le dije a mi familia que me tocaba hacer algo grande en un Clásico»

Jude Bellingham, junto a Modric y Vinicius, atendió a los medios de comunicación del club blanco tras la victoria del Real Madrid en el Clásico frente al Barcelona. El mediocentro británico anotó un doblete espectacular para remontar el partido y sumar tres puntos a favor del cuadro madridista.

«Buen día. Ni yo ni el equipo estuvo en su mejor nivel. Poco a poco metimos presión. Luego llegó nuestra recompensa. Mostramos fe y nos llevamos el partido. Me encantan estas remontadas. El corazón lo pasa mal pero nos divertimos mucho», comenzó afirmando el mediocentro inglés.

«Recibí la pelota fuera del área. Llevaba unas semanas diciendo que necesitaba probar mi disparo desde fuera. Quizás los rivales confían en que voy a meterme dentro del área y la sorpresa es pegarle desde fuera. Sé que tengo la técnica para pegarle desde fuera y entró por la escuadra», continuó Jude Bellingham tras remontar y ganar el Clásico.

«No estuve a mi mejor nivel. A veces no es cuestión de buscar nada especial. Seguir combinando. Nada más coger la pelota en ese momento sabía que iba a marcar», continuó el británico.

«Ahora mismo me está saliendo todo bien. Preparo bien los partidos. Solamente quiero aprender y mejorar. Y ayudar al equipo a ganar. Había visto muchos Clásicos desde el sofá. Les dije que me tocaba a mí hacer algo grande en un Clásico y lo he conseguido», finalizó Jude Bellingham.

Modric cumplió 500 partidos

Luka Modric posó con la camiseta conmemorativa de sus 500 partidos con el Real Madrid ante los medios de comunicación del cuadro madridista tras la victoria del conjunto blanco frente al Barcelona en el Clásico con un doblete espectacular de Jude Bellingham.

«No sé ni que decir. Estoy muy orgulloso de representar a este club tantas veces. Es muy especial y ante un rival grande en un Clásico. Ganar este partido y llegar a este partido…no puedo pedir más. Contento por llegar a esta cifra en el club más grande de la historia», afirmó el jugador croata.

«Sí. Creo que hemos mostrado nuestro carácter. Nunca nos rendimos. Hemos hecho muy buen segundo tiempo y merecimos ganar. Ha sido un día muy especial. Este número es muy grande. No soy consciente de lo que estoy consiguiendo en este club», continuó Modric.

«Estoy emocionado. Son cosas que te llenan. No es fácil llegar a esta cifra con el Real Madrid. Y en el Clásico ganando con el brazalete. No sé explicar lo de Jude Bellingham. Ha venido aquí y parece que lleva mucho tiempo, no tres meses. Ha caído con pie derecho. Estamos muy contentos todos con su rendimiento y su personalidad. No es casualidad que se haya adaptado tan bien, porque es un chico top y tiene un talento extraordinario. Está metiendo muchos goles, ni él se lo cree», continuó el croata.

«Esta victoria es puro ADN del Real Madrid. Creer hasta el final. Hemos hecho eso. Estamos contentos porque es una victoria muy importante. Hay que seguir así porque queda mucho hasta el final», finalizó Luka Modric.

Vinicius sumó 150 victorias con el Real Madrid

«Llegar a 150 victorias con el Real Madrid en un Clásico y en el mejor club del mundo es muy especial e importante para mí. Tenemos que seguir así. Nunca nos rendimos. Al final, cuando peleamos, podemos ganar todos los partidos. Hemos jugado muy bien la segunda parte, hemos controlado el partido y todos en el campo sabíamos que iba a llegar. Y Jude otra vez ha marcado para darnos la victoria», afirmó el futbolista brasileño.

«Sabíamos que iba a llegar el segundo gol porque hemos jugado muy bien. Hemos controlado todo el partido. Cuando juegas en el Madrid percibes que puede llegar el gol. Jude Bellingham es increíble. Siempre marca la diferencia. La afición estaba acostumbrada a Cristiano y ha llegado uno más para nosotros», continuó Vinicius.

«Ahora somos muchos jugadores jóvenes y siempre estamos juntos. Dentro y fuera del campo. Esa es la unión de nuestro equipo. No paramos de defender y ayudarnos los unos a los otros. Queremos ganar muchas cosas esta temporada», culminó el jugador del Real Madrid