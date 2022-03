Jovic capta el mensaje

Luka Jovic parece que ha captado el mensaje que desde hace semanas le viene mostrando el Real Madrid. El delantero serbio no cuenta para el club, de ahí su limitada participación esta temporada de la mano de Carlo Ancelotti y ya en campañas anteriores. El objetivo es buscarle una salida que genere ingresos para las arcas y para afrontar un próximo mercado que se espera movidito por Valdebebas. El balcánico, que se volvió a quedar sin minutos en el Clásico pese a la ausencia de Benzema, pilló el mensaje.

El 9 blanco volvió a quedarse sin minutos en el Clásico esta pasada jornada pese a la ausencia de Karim Benzema, lesionado. Modric fue el elegido como falso nueve y posteriormente fue Mariano el que ocupó la delantera. Jovic presenció de nuevo desde el banquillo otro partido más, otro Clásico ante el Barça. De hecho, jamás ha disputado ni un sólo minuto ante los culés en las tres temporadas que ha defendido la elástica merengue. Ni uno.

Como adelantó OKDIARIO, el Real Madrid venía mostrándole gestos con los que hacía evidente que sus caminos deben separarse este próximo verano. No sólo por la escasez de minutos que ha tenido a lo largo de toda la temporada, sino también por las numerosas ocasiones en las que se ha quedado en la grada y no ha entrado entre los convocados para sentarse al menos en el banquillo. No tiene sitio en el vestuario y su salida debe ser un seguro este verano.

Jovic no tuvo minutos en el Clásico y eso no sentó nada bien al serbio, como es de esperar, pero dejó a las claras que pilló el mensaje. El medio serbio Butasport colocó una foto de Eden Hazard, Gareth Bale y Luka Jovic en una sesión de entrenamiento tras la derrota del Real Madrid ante el Barça. La imagen de los tres, que ninguno disfrutó de minutos, venía acompañada de un emoticono pensativo, con la que habría preguntas en torno a los tres jugadores: ¿Por qué no tuvieron minutos? ¿Tienen futuro en el Real Madrid? ¿Podrían haber cambiado algo en el Clásico? El serbio dio un me gusta a la publicación dejando a las claras que pilló el mensaje.

El belga, el galés y el serbio cumplen con un mismo patrón. Son tres jugadores a los que desde la dirección del club no se les ve futuro en la plantilla, se les quiere poner fin a su vinculación este verano para hacer hueco a nuevos jugadores en una revolución sin precedentes en el vestuario blanco desde hace años

El Real Madrid hizo una importante inversión por Luka Jovic en 2019, fichándole por 60 millones de euros procedente del Eintracht de Frankfurt tras un par de temporadas a un nivel altísimo. Ese nivel no lo mostró en ningún momento en el equipo blanco, no se ha terminado de adaptar ni de brillar en las oportunidades que ha tenido. Esta temporada suma tan sólo 17 partidos, sólo dos de ellos como titular, para un total de 473 minutos en los que ha marcado un gol y ha aportado dos asistencias.

El serbio, pese a su escasa aportación como madridista, sigue teniendo un buen cartel en Alemania y también desde Italia, donde existen algunos interesados en él. La idea es sacar algo de rédito a su marcha, ya que aún le restan tres años más de contrato con el equipo blanco, hasta 2025. Su valor ha caído en las últimas campañas y ahora se sitúa en 18 millones de euros. Su salida es estratégica en el plan de incorporar a los dos delanteros del momento: Kylian Mbappé y Erling Haaland.