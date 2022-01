Jovic apoya públicamente a su compatriota Djokovic tras su deportación

Luka Jovic utilizó las redes sociales para apoyar a Novak Djokovic. El jugador serbio, que está concentrado con el Real Madrid en Riad para disputar la final de la Supercopa de España contra el Athletic, publicó una ilustración en la que se ve al tenista serbio jugando contra todos aquellos que no le querían en Australia, el virus incluido. Además, el delantero acompaña la imagen con un símbolo de la cabra y la siglas en inglés G.O.A.T. (Greatest of all time).

Hay que recordar que el Tribunal Federal de Australia rechazó el recurso final presentado por el tenista serbio para quedarse en el país, por lo que finalmente ha sido deportado y no jugará el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Los jueces federales rechazaron su apelación después de que el Gobierno cancelara inicialmente su visado por motivos sanitarios. El Gobierno australiano argumentó que la llegada del tenista, de 34 años, y que no está vacunado contra el coronavirus, representaba una amenaza para la salud pública.