Jenni Hermoso aparece en Valdebebas para el derbi pese a no estar en la convocatoria del Atlético

Jenni Hermoso ha aparecido en Valdebebas para ver el derbi madrileño entre el Real Madrid y su equipo, el Atlético. La jugadora, fichada esta misma semana por el conjunto rojiblanco, no fue convocada para el primer partido del curso por la falta de rodaje y de entrenamientos con el grupo, pero su ausencia sobre el terreno de juego no impidió que apoyara a sus compañeras desde la grada. El nuevo fichaje atlético fue una más de la expedición y no perdió detalle de lo que sucedía sobre el césped. Estuvo sobre el verde en el calentamiento, pasando después a la grada.

La jugadora del Atlético de Madrid fue anunciada y presentada el pasado jueves, después de poco más de un mes de especulaciones que la relacionaban con el club. Su regreso era un secreto a voces y era cuestión de tiempo que se cerrase su fichaje. Llega con vistas a recuperar el hueco perdido en la Selección, de cara al Mundial 2027 en el que España defenderá título.

La de Carabanchel firma por una temporada y vuelve a la que ha sido su casa, donde ha vivido ya dos aventuras más a lo largo de su carrera. Se estrenó como rojiblanca antes de pasar por el Rayo Vallecano e iniciar una trayectoria de ensueño y volvió para ganar la última Liga que consiguieron las rojiblancas. Ahora, regresa en busca de un objetivo personal pero también de intentar devolver al equipo a competición europea, después del fracaso del pasado curso.

Pero su llegada no puede entenderse únicamente en el plano deportivo. El fichaje de la veterana futbolista, de 36 años, es estratégico en el aspecto mediático, ya no sólo para el Atlético de Madrid. La Liga F lleva años viviendo un éxodo de estrellas que se ha hecho más patente que nunca este verano, con la salida del mayor activo con el que contaba: Alexia Putellas.

Pese a que el Barcelona sigue plagado de jugadoras que son las mejores en sus puestos a nivel mundial, la llegada de Jenni le da un impulso de lo más necesario. A nivel de impacto, le llegada de la futbolista deberá ser aprovechada tanto por el club como por la competición para enganchar y fidelizar al público, además del evidente rendimiento económico que genera la llegada de la campeona del mundo.

Sin embargo, Jenni Hermoso no ha podido jugar en el primer partido de su equipo. La jugadora no se ejercitó hasta el viernes y viene de estar todo el verano parada, puesto que desde que junio no jugaba con Tigres y, después del Mundial masculino, en el que estuvo presente, no volvió a entrenarse con el equipo mexicano.