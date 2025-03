Javier Tebas se quita la careta y monta sin complejos una cruzada contra el Real Madrid

Las críticas de Javier Tebas hacia el Real Madrid han alcanzado un punto de no retorno en las últimas semanas. El presidente de la Liga ha multiplicado los ataques hacia el club blanco y parece no esconderse, a pesar de ser un «madridista» confeso. Sus constantes pullitas hacia la entidad ponen en causa seriamente al campeonato español y a su integridad, sobre todo cuando se observa el silencio de Tebas sobre el ‘caso Negreira’, por ejemplo.

Primero, el calendario. Los blancos tuvieron menos de 72 horas de descanso entre el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions y el choque ante Villarreal. Carlo Ancelotti ha sido claro al afirmar que no jugarán partidos con menos de 72 horas de reposo. Esto se debe a que la salud de los jugadores es prioritaria, y el club ha pedido apoyo a la FIFA para evitar situaciones similares en el futuro.

«Hoy es la última vez que vamos a jugar un partido sin 72 horas de descanso. Pedimos a la Liga cambiarlo dos veces y no ha pasado nada», dijo Ancelotti. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha apoyado al Real Madrid en su exigencia de 72 horas de descanso entre partidos, destacando que este intervalo es crucial para preservar la salud de los jugadores.

El Real Madrid ha amenazado con no presentarse a partidos si no se respetan las 72 horas de descanso. Ancelotti ha dejado claro que no volverán a jugar con menos de 72 horas de descanso, y si se vuelve a dar esa circunstancia, el equipo no se presentará a jugar. La entidad blanca ha expresado su frustración al afirmar que «no nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones». Además, volverá a haber lío por la eliminatoria contra el Arsenal. El partido contra el Deportivo Alavés se jugará el domingo 13 de abril, cuando podría haberse programado para el sábado 12, lo que hubiera permitido más descanso antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante los gunners.

Para volver a justificarse, Tebas ha puesto en duda la gestión de la plantilla por parte de Carlo Ancelotti. «Ahora tengo el problema de las 72 horas. Ya sabíamos que pasaba con jueves y domingo. Están los cinco cambios que fueron para refrescar las plantillas. Quien se queja es el que hace los cambios en el minuto 85, ¿cómo va a rotar jugadores? ¿Cuántos jugadores del Real Madrid han jugado el 85% o 65% de minutos? No puede ser que la culpa de todo sea de lo mismo», afirmó el presidente de la Liga el pasado jueves. Además, si el Real Madrid se clasifica para la final de Copa del Rey, los blancos tendrán un día menos de descanso respecto a su rival.

A Tebas le gusta provocar

Tebas siempre ha respondido a las peticiones del club blanco con burlas y acusa a los merengues de utilizar a Ancelotti para hacer declaraciones que buscan generar un relato victimista. En las redes sociales, el presidente de la Liga ha asegurado que el transalpino es utilizado por los directivos madridistas para hacer este tipo de discursos, criticando el supuesto victimismo del Real Madrid. «Carlo, que te usen para esto es una pena, con la experiencia que tienes. Saludos», llegó a escribir Javier Tebas en sus redes sociales en otro ataque al Real Madrid.

Además de los horarios, el Real Madrid también ha tenido conflictos con la Liga sobre el acuerdo con CVC, que fue declarado nulo por los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación de la Liga, dando la razón a los blancos. Esta decisión ha sido vista como un fracaso para Tebas, quien ha sido criticado por su manejo de la situación.

Tebas ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el Real Madrid abandone la Liga, aunque considera que es «imposible» debido a las leyes deportivas que obligan a los clubes españoles a participar en competiciones nacionales. A pesar de esto, la tensión entre el equipo de Chamartín y el supuesto madridista sigue siendo alta, con el club blanco decidido a defender los derechos de sus jugadores y a no ceder en su exigencia de más descanso entre partidos.