Isco Alarcón ya habla orgulloso como nuevo jugador del Sevilla. El centrocampista malagueño inicia una etapa en su carrera de su carrera deportiva y quiere demostrar que le queda mucho fútbol en sus botas. En su primera comparecencia, en los medios oficiales del cuadro de Nervión, el internacional español mostró su deseo de regresar a la selección española, aunque la prioridad es devolver la confianza que Julen Lopetegui, su gran valedor, ha depositado en él.

“Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Sé a dónde vengo y ojalá podamos hacer grandes cosas”, comenzó Isco, que describió su primer día como sevillista y sus pretensiones. “Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y conocer a mis compañeros cuanto antes. Quiero estar listo para ayudar desde el principio en este inicio de temporada”, afirmó.

“Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido. Llego a un equipo en el que conozco al entrenador, a los jugadores y con un estilo de juego que me encanta. Ojalá podamos hacer un gran año, conseguir títulos y tener a toda la afición contenta”, añadía Alarcón, ganándose desde el primer momento a la afición del Sánchez Pizjuán.

La incertidumbre en torno a su fichaje por el Sevilla sacó al Isco más sincero. “Ha sido difícil, diferente. Creo que es el primer verano en el que he tenido demasiadas vacaciones, pero las he aprovechado para entrenar bien. No veía el momento de unirme a este club”. “El nerviosismo siempre existe porque es tu futuro el que está en juego. Por suerte ya quedó todo atrás y estoy aquí”, reconocía el jugador de Arroyo de la Miel.

El propio Isco reconocía haber contado con otras propuestas, pero ninguna como la del Sevilla, al menos en el plano deportivo. “He tenido bastantes propuestas pero a nivel deportivo el Sevilla era lo que más me interesaba. Un equipo que compite, que juega bien al fútbol, que está en Champions… Es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez”.

“Competir y ganar títulos. El Sevilla lo viene consiguiendo desde hace tiempo y quiero ayudar al club a hacer crecer su historia”, es el deseo de Isco para la próxima temporada y la siguiente. “Dos años, de momento…”, deslizaba sobre su contrato, dejando entrever que le gustaría continuar en el Pizjuán después de este tiempo.

El Mundial, su posición, Lopetegui…

Precisamente sobre el coliseo sevillista opinaría Isco a continuación. “Siempre ha sido un campo difícil. Que yo recuerde no me han pitado mucho, espero que ahora tampoco… Es de los campos que anotas en el calendario porque es muy complicado sacar puntos de aquí”.

El Sevilla está encantado de acoger a Isco, pero nada habría sido posible de no ser por Julen Lopetegui. “Es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Me gusta su fútbol y lo que propone creo que es lo más adecuado para mi estilo. Le tengo que agradecer la confianza que me ha dado siempre, que ha sido máxima. Ahora me toca demostrarle que no se equivoca confiando en mí”.

Respecto a su posición en el campo, Isco se abre. “Donde diga el míster pero siempre dentro del campo”. Conocedor de la competencia, el veterano centrocampista reconoce que le genera mayor interés. “Por eso vengo aquí también, porque hay jugadores de mucha calidad. La temporada es muy larga y seguro que jugaremos todos”, aseguró, dejando clara su voluntad de acudir al Mundial de Qatar, por complicado que parezca. “Ojalá, es una meta que tiene cualquier jugador pero para ello tengo que rendir bien en el Sevilla. Me siento preparado”.