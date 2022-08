El Sevilla ha anunciado oficialmente el fichaje de Isco Alarcón. Si el domingo informaban que habían alcanzado un principio de acuerdo para la llegada del futbolista al conjunto de Nervión, ahora confirman su fichaje tras pasar la revisión médico. No obstante, el cuadro de Julen Lopetegui se cubre las espaldas con su fichaje y lo firma por dos temporadas solamente.

«Isco Alarcón ya es oficialmente jugador del Sevilla FC para esta campaña y la siguiente. Tras anunciarse en el día de ayer un principio de acuerdo con el jugador, en el mediodía de este lunes el de Arroyo de la Miel ha estampado su firma en el contrato que la une a la entidad blanquirroja, después de superar durante la mañana el perceptivo reconocimiento médico. El malagueño, de esta forma, será nervionense como mínimo hasta el final de la temporada 23/24. Será presentado este miércoles, a puerta abierta, en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21.00 horas», asegura el comunicado oficial del Sevilla.

En el Ramón Sánchez Pizjuán no se fían del rendimiento del de Benalmádena, ya que en los últimos años no ha estado a su mejor nivel en el Real Madrid, y han decidido apostar por un contrato corto. Isco apenas contaba para Ancelotti en el Real Madrid, lleva varias temporadas rindiendo a un nivel inferior del que se esperaba y eso ha provocado que el club blanco no renovara su contrato. Finalmente, tras dos meses buscando equipo, el Sevilla ha anunciado su contratación para las dos próximas temporadas.

Julen Lopetegui conoce al malagueño de su etapa en el Real Madrid y pidió su fichaje para el Sevilla, sin embargo el club de Nervión prefiere ir a lo seguro y firmar un contrato breve por si la relación Sevilla-Isco no sale como esperan. Así, a sus 30 años, el ex de Real Madrid, Málaga y Valencia iniciará una nueva aventura en la Liga con la mirada puesta en el Mundial de Qatar, de su rendimiento dependerá que Luis Enrique le tenga en cuenta para la lista de noviembre.