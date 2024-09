En Inglaterra dan por hecho el fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold lleva en el radar del Real Madrid desde hace varios años. El lateral diestro del Liverpool es considerado como uno de los mejores en su puesto y es por ello que el conjunto blanco le tiene entre sus futuribles para asegurarse el futuro cuando Dani Carvajal comience a bajar su rendimiento. Ahora, desde Inglaterra dan por hecho el fichaje del ’66’ de Anfield de cara a la próxima campaña.

Y es que Alexander-Arnold finaliza su contrato con el Liverpool la próxima temporada, aunque se desconoce la realidad de este asunto ya que el jugador ha hecho privadas todas y cada una de sus renovaciones desde que es jugador del Liverpool: «Quiero ser jugador del Liverpool esta temporada; es lo que diré. Llevo 20 años en el club. He firmado cuatro o cinco ampliaciones de contrato y ninguna de ellas se ha hecho pública. Esta tampoco lo será».

En las tertulias de televisión, el futuro del lateral diestro del Liverpool copa muchos debates. «No creo que (Trent Alexander-Arnold) necesariamente quiera dejar el Liverpool, o que esté buscando dejar el Liverpool, pero el Real Madrid es el Real Madrid. Si hay interés del Real Madrid, no creo que como jugador puedas rechazarlo. No puede decir que no al Real Madrid. Ha ganado la Liga de Campeones y la Premier League con el Liverpool, lo ha ganado todo. No creo que pueda rechazar al Real Madrid», comenta Andros Townsend, ex futbolista del Everton o Crystal Palace.

Y es que el inglés reconoció recientemente su deseo de levantar títulos: «Quiero ganar trofeos. Soy un jugador al que le motiva mucho ganar cosas y estar en la élite». Otro ex futbolista como Chris Sutton opina sobre donde cree que jugará la próxima temporada. «Creo que irá al Real Madrid», comenzó diciendo.

Alexander-Arnold y otros ejemplos

«Tiene que defenderse y decir que su contrato anterior se ha hecho en privado, y que así es como he manejado las cosas en el pasado. Pero es inusual para un club del tamaño del Liverpool, y por lo que ha hecho allí, que esté en el último año de su contrato. Es diferente para Mo Salah y Virgil Van Dijk, porque están en la treintena. Para Trent Alexander-Arnold, esto no debería estar pasando. ¿cuántos clubes ahí fuera son más grandes que el Real Madrid?», añadió Chris Sutton.

Alexander-Arnold está siendo titular indiscutible en el Liverpool esta temporada con la llegada de Arne Slot. Este verano, el cuadro británico tasó como precio de salida del lateral en 80 millones de euros, según los medios ingleses, un precio bastante elevado que el Real Madrid decidió no invertir ya que la próxima campaña quedará presuntamente libre.