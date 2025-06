La inesperada reacción de un ex madridista cuando ganó el Balón de Oro y no conocía el premio: «¿Qué es eso?»

Michael Owen, el mítico delantero inglés que brilló en el Liverpool y pasó por el Real Madrid, ha sorprendido al admitir que desconocía por completo la existencia del Balón de Oro cuando se lo otorgaron en 2001. Según relató en una entrevista, fue el propio entrenador Gerard Houllier quien le comunicó la noticia, a lo que Owen respondió con total sinceridad.

«¿Qué es eso, míster?», preguntó el joven Michael a su entrenador tras coronarse mejor futbolista del mundo, aunque él todavía no lo desconocía. El ex madridista también explicó que en aquellos años el premio apenas tenía repercusión en la prensa británica, por lo que no era habitual que los jugadores ingleses le prestaran atención. «No sabía qué era el Balón de Oro. En aquella época nunca salía en nuestra prensa», explicó.

No fue hasta su llegada al fútbol español cuando Owen comprendió la verdadera importancia del galardón. El ídolo de Anfield relató: «Siempre que mencionaban tu nombre, era Balón de Oro. En el extranjero es muy importante y en Inglaterra solo se ha reconocido en los últimos 5 o 10 años. Es mucho más importante en otros países. Enseguida me di cuenta de lo importante que era».

Balón de Oro y su paso por Madrid

En la temporada 2000-01, Michael Owen alcanzó el punto más alto de su carrera futbolística al ser reconocido con el Balón de Oro, un galardón que premió su extraordinario rendimiento tanto en el Anfield como en la selección inglesa, pero que como él mismo desveló en el podcast de talkSPORT no sabía lo que era. A lo largo de ese año, el atacante fue el líder indiscutible de un Liverpool que vivió una campaña histórica, conquistando cinco títulos: la Copa de la UEFA, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa de Europa y la Community Shield.

Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, especialmente en finales y partidos clave, lo consolidó como uno de los delanteros más letales de Europa. El impacto de Owen no solo se reflejaba en los goles, sino también en su velocidad, inteligencia en el área y capacidad para resolver partidos por sí solo. Estos méritos le permitieron superar en la votación del Balón de Oro a grandes figuras europeas de la época, como Raúl González Blanco o Figo, convirtiéndose en el cuarto inglés en la historia en recibir este prestigioso reconocimiento.

Tras su éxito en Inglaterra, Owen dio el salto al Real Madrid en el verano de 2004. Su llegada generó gran expectación entre la afición blanca, que veía en él a un delantero capaz de aportar goles y dinamismo al ataque. Sin embargo, la competencia en el equipo era feroz y Michael tuvo que luchar por un puesto en el once titular, alternando titularidades con suplencias a lo largo de la temporada.

La estancia de Michael Owen por el Santiago Bernabéu dejó mucho que desear. Firmó 16 tantos en 45 partidos oficiales, pero la sensación era que podría haber dado más. Su paso por el club madrileño, aunque breve, le permitió vivir la experiencia de competir al más alto nivel en el fútbol español y europeo. Finalmente, tras solo una temporada, el delantero inglés regresó a la Premier League, al Newcastle.