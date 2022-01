Inda: «El PSG está presionando a Zidane para ficharle antes de la eliminatoria contra el Madrid»

El PSG prepara un golpe de efecto para la eliminatoria de los octavos de la Champions League contra el Real Madrid. El conjunto francés quiere cerrar antes del duelo a Zinedine Zidane como entrenador y también el fichaje de Paul Pogba en este mismo mercado de invierno.

Así lo desveló Eduardo Inda en su participación semanal en El Chiringuito de Jugones: «El PSG quiere cambiar de entrenador antes de la eliminatoria con el Real Madrid. Zidane sigue teniendo la intención de no entrenar, pero está recibiendo una presión grande para que se incorpore antes de la eliminatoria con el Real Madrid».

En París no están satisfechos con el rendimiento del equipo bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. El año pasado no pudieron ganar la Ligue1 y estuvieron lejos de poder levantar la Champions. La trayectoria del conjunto galo esta temporada tampoco es la mejor, ya que pese contar con una delantera histórica, los resultados no están siendo los esperados. Es por ello, que están apretando por intentar cerrar el fichaje de Zidane ya, aunque esa idea no termina de convencer al técnico francés.

La ida de la eliminatoria de Champions League que mide al Real Madrid y al PSG se disputará el 15 de febrero en el Parque de los Príncipes, mientras que el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu tendrá lugar el 9 de marzo.

Por su parte, el director de OKDIARIO también informó del interés del PSG en cerrar en este mercado de invierno el fichaje de Paul Pogba. El centrocampista del Manchester United termina contrato este mes de junio y no ha renovado. Eso significa que los ingleses tendrían la oportunidad de sacar algo dinero antes de ver como se marcha gratis. Pogba siempre ha sido un objetivo de Al Khelaifi y no es la primera vez que intentan su contratación.