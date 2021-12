Los pesos pesados de la plantilla del Real Madrid no entendieron que Ancelotti pusiera a Hazard de titular ante el Cádiz a pesar de las ausencias de Rodrygo y Asensio, bajas por Covid. Así lo reveló en exclusiva Eduardo Inda en ‘El Chiringuito de Jugones’. «Los pesos pesados del vestuario del Real Madrid están descontentos con el entrenador por la alineación de Eden Hazard.», desveló el director de OKDIARIO.

«El equipo se tuvo que adaptar al juego de Hazard y no al revés y ello perjudicó a Vinicius, que no fue el de otros días. Fue, para mí, decisivo en que el Madrid no ganara al Cádiz», añadía Inda en su sección del programa de Mega.

Para alguno de los veteranos del Real Madrid, de los que tienen mayor peso en el vestuario, lo normal habría sido que el técnico italiano hubiera puesto como titular Lucas Vázquez en la posición para la que eligió a Hazard y a Nacho como lateral derecho en el puesto del tocado Carvajal.

Sus compañeros creen que Hazard es “un caso perdido” y le ven ausente y desconectado del grupo. En el Real Madrid volverán a insistir en que el belga, que llegó del Chelsea para tomar el relevo de Cristiano Ronaldo, salga del equipo en enero aunque sea como cedido.

Un suplente a precio de crack

Ancelotti no cuenta demasiado con Hazard, que llevaba 15 partidos consecutivos sin ser titular, y su rendimiento ante el Cádiz, irregular a pesar de algún detalle de calidad, tampoco le van a servir de aval para recuperar un puesto para el que es el tercero en discordia.

Hazard, de momento, se mantiene firme en su idea de no moverse del Real Madrid hasta que termine la temporada. Cree que debe apurar sus opciones de triunfar de blanco, algo que no ha conseguido en sus dos temporadas y media, marcadas por la grave lesión que sufrió en el partido de Champions ante el PSG.

A pesar de que con la llegada de Ancelotti parecía que Hazard podría tener la ocasión de recuperar su mejor nivel, lo cierto es que el técnico italiano, que apostó por él como titular al principio, le ha ido relegando hasta el fondo del armario de su plantilla y ahora Hazard es para el Real Madrid más un problema que una solución.