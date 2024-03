La imagen que no se vio por televisión entre Orban y Vinicius antes del polémico empujón

La polémica entre Vinicius y Orban tiene un nuevo capítulo que no se vio por televisión. Antes de que el brasileño empujase al central del RB Leipzig, acción por la cual se ha desatado la polémica en Alemania, el extremo brasileño recibió una agresión en la cara por parte del defensor alemán.

Alrededor del minuto 10 de la primera mitad, Orban agredió a Vinicius en la cara. El atacante brasileño, que esperaba una pelota aérea, recibió una agresión del central alemán, que le clavó el dedo con fuerza en su mejilla derecha. Una acción que sucedió mucho antes del polémico empujón, ya iniciada la segunda mitad, y que no se vio por televisión.

El duelo entre Vinicius y Orban tuvo varios capítulos. Uno fue el que se vio por televisión y que terminó con una justa amarilla para el brasileño. Sucedió en el minuto 54 cuando Vinicius empujó en dos ocasiones al central alemán. Una con balón y otra sin pelota. Pero antes de esa acción, en el minuto 10 del primer tiempo, Orban agredió a Vinicius y dicha acción pasó desapercibida hasta que este jueves la imagen se ha hecho viral en redes.

Orban, además, terminó el partido con tarjeta amarilla. La vio en el minuto 71 tras una durísima entrada sobre Jude Bellingham justo después de anotar el empate a uno. En ese momento, si el colegiado italiano del partido hubiese visto la primera agresión del alemán a Vinicius, Orban debería haber sido expulsado por doble amarilla. Quedaban 20 minutos y quizás los blancos no hubiesen sufrido tanto en los minutos finales.

Por otro lado, Vinicius también sufrió otra agresión por parte de Schlager en el minuto 19. El brasileño recibió un codazo en la cara en el centro del campo por parte del centrocampista austriaco. Esa acción terminó en amarilla y las tomas por televisión son mínimas.

El Real Madrid se impuso en la eliminatoria ante el RB Leipzig después de hacer valer el 0-1 de la ida con un empate a uno en el Santiago Bernabéu. Los blancos consiguieron romper el 0-0 inicial gracias a un gol de Vinicius, aunque los alemanes tardaron tres minutos en contestar, por medio de Orban. Los dos fueron protagonistas de una acción en la que el antimadridismo reclamó la expulsión del brasileño por roja directa, puesto que tras una falta del delantero y la consiguiente reprimenda del húngaro, Vini le derribó con un empujón en la zona alta del pecho.

La acción no la vio el colegiado, pero sí el asistente, que fue el encargado de avisar a Davide Massa de lo sucedido. El árbitro le castigó con tarjeta amarilla, puesto que la jugada no llega a ser una agresión. Sin embargo, en las redes ardieron con una captura de la acción, justo en el momento en el que el central del Leipzig estaba ya cayendo al suelo y en el que da la sensación de que el golpe se produce sobre el cuello, aunque no fue así.