Huijsen se pone a tono

Dean Huijsen no para de trabajar y se machaca durante estos días libres que ha tenido para ponerse a tono de cara al próximo Mundial de Clubes que afrontará el Real Madrid a partir del 14 de junio. El nuevo central madridista sabe que le espera un exigente comienzo de verano a nivel deportivo y quiere dar su mejor versión en su nuevo club.

El pasado domingo terminó la Premier League y con ella, Dean Huijsen jugó su último partido con la camiseta del Bournemouth. Fue suplente, pero Iraola le dio minutos en el segundo tiempo para que pudiese despedirse de la afición. Dejó una asistencia durante sus minutos sobre el campo y al finalizar el encuentro cogió el micrófono para despedirse de todos los hinchas.

Fueron momentos muy emocionantes. El Bournemouth le ha marcado mucho al joven central. Es el primer gran club que apostó fuerte por él y ha sido su primera temporada en la Premier League. Y la ha superado con creces. Tanto que el Real Madrid llamó a su puerta y se ha hecho con sus servicios pagando su cláusula. No lo hace esto por cualquiera el equipo blanco.

Desde ese pasado domingo, Huijsen ha tenido una semana de días libres en la que ha podido disfrutar de momentos con la familia. Hasta este sábado no tenía que concentrarse con la selección española para afrontar la Final Four de la Liga de Naciones. Podría haberse ido a cualquier lugar de vacaciones a relajarse, pero ha decidido pasar estos días en Marbella con la familia y machacándose para no perder su tono.

Huijsen se machaca

Dean Huijsen ha pasado estos días libres machacándose en el Marbella Football Center. No ha dejado de trabajar para no perder ni un ápice de su extraordinaria forma física. Quiere afrontar con garantías la Final Four de la Liga de Naciones con España de la próxima semana y sobre todo el Mundial de Clubes con el Real Madrid.

Será un torneo, este nuevo Mundial de Clubes, muy exigente para todos los jugadores. Porque después de una larga temporada será muy duro tener que afrontar un mes en Estados Unidos de máxima exigencia y presión. Nunca ha ocurrido antes a nivel de clubes. Por ello, el joven Dean quiere llegar a esa fecha en su mejor forma física. Por eso sabe que no puede dejar de trabajar.

Han sido varios los vídeos que el entorno de Huijsen ha colgado en sus redes sociales durante esta semana. El central español no ha parado de currar. Quiere ganarse la confianza de Xabi Alonso desde antes de empezar a trabajar con él. Primero buscará su primer título con España en junio y en julio intentará ganar el primero con el Real Madrid. Puede ser un verano histórico para un joven defensa central que apunta muy alto.