Huijsen no es una opción… de momento

Dean Huijsen no es una opción para el Real Madrid. Al menos, en estos momentos. Sí, es cierto que el club blanco ha estado monitorizando al internacional español desde hace mucho tiempo. Incluso desde antes de que todo el mundo comenzase a hablar de este talento que la Federación Española de Fútbol ha sido capaz de ‘fichar’, arrebatándoselo a Holanda. También es verdad que en Valdebebas, dirigentes del club blanco se han reunido tanto con su padre como con su agente en los últimos tiempos. Pero, al mismo tiempo, la entidad madridista considera que no es el momento de hacer una inversión de este calado por este joven central.

Sí, este central de 19 años cumple muchos de los requisitos de lo que busca el club blanco para reforzar el centro de la defensa, algo que antes o después sucederá. Tiene un gran físico, es rápido, va bien por arriba y por abajo, y tiene calidad. Además, no esconde su cariño por el club de las 15 Copas de Europa. Pero hay varios problemas que llevan al Real Madrid a replantearse este esfuerzo.

El más importante, que no el único, es su precio. Con una cláusula de 58 millones de euros, la entidad madridista no está dispuesta a hacer tremendo esfuerzo en estos momentos, ya que consideran que, a pesar de su potencial, no es el jugador que necesita la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. O, por lo menos, todavía no.

Y es que los informes que el Real Madrid tiene de Huijsen son positivos en muchos aspectos, pero al mismo tiempo también se decantan por la opción de que, en estos momentos, el joven central no es el jugador indicado para reforzar la zaga. Los técnicos madridistas consideran que todavía debe crecer más en la élite antes de dar el salto al conjunto blanco.

Apuesta por la cantera

Al mismo tiempo, la apuesta por la cantera en el Real Madrid para la posición de central es clara. Raúl Asencio ya se ha asentado en el centro de la defensa y la próxima temporada será jugador del primer equipo a todos los efectos; se lo ha ganado. Y por detrás, desde el club blanco valoran muy positivamente a Joan Martínez, que, tras sufrir una grave lesión de rodilla en pretemporada, la próxima temporada será un jugador importante, donde se espera que alterne el Castilla con el primer equipo, y a un Jacobo Ramón que ya ha debutado con Ancelotti.

Por lo tanto, en estos momentos, el Real Madrid no valora la opción de hacer una gran inversión por un central. Los blancos cuentan con Asencio, Rüdiger y Militao, que está en el tramo final de su recuperación. Luego, deberán ver qué sucede con Alaba y su futuro, mientras que la cantera viene pisando fuerte con Jacobo y Joan.