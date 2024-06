Un histórico jugador del Manchester United exige al club que fiche a Arda Güler

El final de temporada de Arda Güler no está pasando desapercibido para nadie. Su excelente juego durante las últimas jornadas de Liga con el Real Madrid y su gran impacto en la Eurocopa desde la primera jornada han provocado que muchos clubes se hayan fijado en él. Un futbolista joven con tanta proyección es, sin duda, un caramelo para todos aquellos equipos que quieran un futbolista franquicia sobre el que construir un proyecto futbolístico para los próximos años. Un caso es el Manchester United, que quiere a Arda Güler.

En este caso, ha sido un ex futbolista y leyenda del Manchester United, Dwight Yorke, el que ha aconsejado a su ex equipo el fichaje del mediapunta turco del Real Madrid. «¿Quién dice que unirse al Manchester United no puede ser una situación similar? Necesita la oportunidad de dos partidos a la semana. No deberíamos ignorar a Arda Güler, que puede ser un jugador de talla mundial», dijo el ex delantero en relación con otros ejemplos como Salah o De Bruyne que tuvieron que abandonar un gran club (en este caso el Chelsea) para destacar y seguir creciendo.

Yorke dio un toque de atención a la directiva del Manchester United y les aconsejó intentar el fichaje del turco, dado que no disfruta de muchas oportunidades en el Real Madrid. «Durante algunos años se ha hablado de Arda Güler como un chico maravilloso y demostró que tiene esta cualidad especial con el maravilloso gol que marcó para Turquía. Iluminó a Europa y ahora a todos quiere salvarlo del banquillo del Real Madrid», apuntó tras el creciente interés de varios clubes en su contratación, según recoge el Mirror inglés.

Yorke ve a Güler como eje del proyecto

Sin duda, el turco sería una gran incorporación para los diablos rojos que llevan varias temporadas sin encontrar el rumbo para volver a ser el equipo dominante en la Premier League y en Europa que ha sido históricamente. Ten Hag, muy discutido durante gran parte de la temporada debido a los malos resultados, seguirá finalmente al frente del banquillo de Old Trafford.

Lo que es indudable es que la afición del Manchester United está ávida de referentes en el césped que puedan hacer resucitar al equipo y Arda Güler cumple todos los requisitos para poder liderar un proyecto gigantesco en uno de los mejores clubes de la historia del fútbol. El gigante inglés está en plena regeneración mezclando futbolista jóvenes como Garnacho o Mainoo con la experiencia de Rashford, Bruno Fernandes o Casemiro, pero Ten Hag aún no ha conseguido dar con la tecla para hacer que el equipo funcione.

El entrenador holandés, además, está cerca de cerrar la incorporación de otro delantero histórico, Ruud Van Nistelrooy, como nuevo miembro de su cuerpo técnico. El ex delantero del Manchester United y del Real Madrid no ha encontrado ningún proyecto como entrenador desde que abandonara el PSV Eindhoven en 2023 y esta podría ser una buena oportunidad para regresar a la actividad, aunque no sea como entrenador principal.

Su temporada en la Premier League ha sido desastrosa, una de las peores que se recuerdan y solo la ha salvado levantar la FA Cup venciendo en la final al eterno rival y uno de los mejores clubes del mundo a ojos de todos: el Manchester City de Pep Guardiola.