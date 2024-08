El hijo de Zidane desvela más detalles de la etapa de Mbappé en Valdebebas: «Se le veía algo diferente»

Mbappé podría debutar con el Real Madrid en cuestión de horas, en la Supercopa de Europa que enfrentará al club blanco frente a la Atalanta de Gasperini en el partido que va a inaugurar de manera oficial la temporada 24/25, la primera en la que los jugadores de Ancelotti van a disputar hasta siete competiciones. Unos días más tarde, el próximo domingo, los madridistas harán su debut liguero en Mallorca donde el crack galo podría estrenarse en nuestro país. Pensando en ese momento, la plataforma DAZN, que tiene los derechos televisivos de la Liga, ha emitido un documental sobre los días a prueba que el de Bondy pasó en Valdebebas en 2012.

Algunos testigos de aquellas jornadas se han pronunciado sobre cómo vieron a la estrella francesa y queda claro que Mbappé no dejó indiferente a nadie con sus actuaciones. «En la cantera del Madrid hay muy buenos jugadores, pero se le veía algo diferente. Tenía esa potencia y técnicamente era muy bueno. Se notaba que tenía algo más», afirma Luca Zidane, ahora portero del Granada, pero que por aquel entonces defendía la meta del Cadete B del club blanco.

Su padre, leyenda del madridismo, fue el encargado de recomendar a Mbappé para que las categorías inferiores blancas le dieran la oportunidad de demostrar sus cualidades. De la Red, entrenador de aquel equipo, recuerda el físico del de Bondy. «Era un chico muy finito, pequeñito, y muscularmente no había desarrollado todavía», apunta el que fuera centrocampista del Real Madrid y campeón de Europa con España en 2008.

Los motivos por los que Mbappé no se quedó en Valdebebas se desconocen, aunque Luca Zidane está convencido de que no fueron razones futbolísticas. «No se quedó por motivos extradeportivos», dice en la producción. Algo que encaja a la perfección con la sensibilidad que el club blanco muestra siempre con chicos tan jóvenes a los que no quiere obligar a dejar ni su país ni su familia. Un cambio tan drástico a edades tan tempranas debe estar muy justificado.

Ni Mbappé ni Neymar se quedaron

Juan Ángel Barea también jugaba en aquel Cadete B y confirma que muy pocos chicos cambiaban su país por Madrid siendo tan jóvenes. «Los que se quedaban eran por motivos muy puntuales, igual destacaban muy por encima del resto o hacía falta reforzar su posición concreta en ese momento de la temporada. Pero si Kylian no se quedó fue por temas del país, del idioma y de la familia», confirma dando la razón a Luca Zidane que durante aquellas dos semanas hizo de traductor de Mbappé.

Barea, además, recuerda un caso similar con otro futbolista que acabó siendo también un crack mundial. «También pasó con Neymar, que vino a entrenar, pero se tienen que dar muchas cosas. Para apostar por un jugador así hay que ver los temas económicos, la familia…», apunta en el documental.

Pero ahora, doce años después, Mbappé ha cumplido su sueño de niño y por fin ha llegado al Real Madrid. Ha aterrizado siendo ya una estrella, habiendo ganado un Mundial, convertido en el máximo goleador de la historia del PSG y como capitán de la selección francesa. Ya ha conseguido muchos de los objetivos que tiene un futbolista. Solo le quedan el Balón de Oro y levantar la Champions League. En mejor sitio para conseguirlo no puede estar.