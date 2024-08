Kylian Mbappé ya está como casa en Valdebebas. Tras seis días entrenando con el Real Madrid, se puede decir que el francés ha sido muy bien acogido por sus nuevos compañeros. Y es que, todos están encantados de poder contar con un jugador como el francés, que sube el nivel de una plantilla que ya de por sí era tremendamente competitiva. Y, al mismo tiempo, el delantero es feliz de poder estar cumpliendo su sueño de niño.

«Conocía a muchos de sus compañeros y eso le está ayudando en la integración», aseguran desde Valdebebas. Y es que, se puede decir que Mbappé ya es uno más. En los entrenamientos ha sido muy bien acogido por todos y con los que comparte una relación más cercana son con Vinicius y Rodrygo. Los tres hombres que están llamados a formar el ataque madridista ya mantenían una relación desde hace mucho tiempo.

«El vestuario del Real Madrid es pura felicidad», explican a OKDIARIO aquello que ven en el día a día como trabaja el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, al que señalan como el gran culpable de tener tan cohesionado a un grupo que no se cansa de ganar y al que comparan con los niños que juegan en un patio de un colegio cuando se ejercitan en los campos 1 y 2 de Valdebebas.

Mbappé ha caído de pie en ese vestuario y ya es uno más. Ahora, se prepara para coger su primer avión como jugador del Real Madrid con dirección a Varsovia, donde los blancos jugarán el próximo miércoles la Supercopa de Europa contra la Atalanta.

Mbappé, a por su primer título continental

Mbappé será titular en la Supercopa de Europa, donde buscará su primer título continental como jugador de clubes. Sí que ha ganado una Liga de Naciones con Francia frente, precisamente, España, pero ahora con el Real Madrid aspira a su primer entorchado con clubes. Por lo tanto, el debut del delantero francés con el Real Madrid no podrá ser más especial.

Mbappé será titular porque físicamente está listo. El trabajo que ha llevado a cabo durante sus vacaciones ha sido excepcional, lo que le ha permitido aterrizar en Valdebebas con una muy buena base para aguantar el siempre exigente método Pintus.

El plan de Ancelotti para la Supercopa

Ancelotti tiene claro cual será el once que se medirá a la Atalanta el próximo miércoles. Courtois, obviamente, estará bajo palos. En el lateral derecho formará un Carvajal que si no fue la temporada pasada el mejor jugador del mundo no estuvo lejos. Al otro lado, por la izquierda, formará Mendy. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y a su lado estará una de las novedades respecto a aquella final de la Champions, ya que Militao formará de inicio.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que la creación será cosa de Valverde y Bellingham, que ocupará el sitio de Kroos. No son el mismo jugador, pero el inglés se siente cómodo en esa zona del terreno de juego. Y arriba, Rodrygo atacará por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé debutará con el Real Madrid en una final. El francés aspira a ganar su primer título continental con un club.

Por lo tanto, Ancelotti regresará en esta final al 4-3-3. Un sistema que dejó de utilizar la pasada temporada, pero que en este curso lo utilizará de una manera mucho más habitual, ya que tiene mimbres, con Mbappé y Endrick, para hacerlo.