Gasperini: «Venimos con nuestro clásico buen rollo a dar la sorpresa»

Gian Piero Gasperini, entrenador de la Atalanta, Ademola Lookman, el jugador que con sus tres goles en la final de la Europa League clasificó a los italianos para esta Supercopa de Europa, y Marten de Roon, fueron los encargados de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro contra el Real Madrid.

«La Atalanta viene a jugar un partido muy prestigioso. Venimos con nuestro clásico buen rollo y con ganas de dar la sorpresa. Sabemos que va a ser difícil, jugamos contra el equipo que más títulos ha ganado, pero vamos a intentar hacerlo bien mañana», comenzó el entrenador italiano.

Gasperini no dudó en elogiar a Ancelotti: «Lo que ha hecho está clarísimo, ha ganado más que cualquier otro entrenador. Es un referente y el entrenador italiano por excelencia. Mis recuerdos se remontan a hace muchos años. Estudiamos juntos, entrenaba a la Juventus Sub-19 cuando era el entrenador del primer equipo y también soy muy amigo de Pintus».

Además, reconoció que la gesta será muy complicada: «Sobre el papel, ellos son más favoritos que el Bayer Leverkusen contra nosotros. No siempre pasa, pero a veces si se da la sorpresa». Por último, habló sobre el equipo: «Lo bueno de todo es que no me puedo equivocar con el once, ya que Ancelotti tendrá más dudas. No sabes quién esperas que no juegues. Espero que elija su mejor once para que rindamos al cien por cien».

«Es un equipo top, por lo que no hay un momento mejor o peor. Nos tenemos que centrar en nosotros como equipo. Tienen sus virtudes y su peligro, pero nosotros también tenemos cualidades», comentó

«Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Espero que estemos preparados. Tenemos que tener fe. Si lo dejamos todo sobre el terreno de juego, podemos ganar a cualquier equipo, aunque tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos», aseguró De Roon, capitán del equipo.