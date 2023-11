Hernández Hernández: «Me gustaría pitar el Clásico del Bernabéu»

Alejandro Hernández Hernández rompió su silencio el mismo día que Medina Cantalejo dio explicaciones ante la prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El árbitro canario se pronunció sobre el caso Negreira y también habló sobre la polémica que le suele rodear siempre que ha dirigido al Real Madrid. Dejó clara su intención de pitar el Clásico de la segunda vuelta que se disputará en el Bernabéu.

«El 15 de febrero. Nos cambió la vida a todos. El daño que ha creado es irreparable, lo más dañino en toda la historia para los árbitros. Cuando nos enteramos, pensaba que era una ‘fake news’; pensé que estaba manipulado hasta que ves que es una realidad. Luego es digerirlo, aceptar que un miembro de tu organización tenía un acuerdo económico con un club y eso está fuera de lugar, es un conflicto de intereses, aunque sea lícito», comenzó diciendo sobre el momento en el saltó el mayor escándalo en la historia del fútbol español.

Sobre su relación con su relación con Enríquez Negreira, Hernández Hernández dejó claro que le comunicaba ascensos y descensos. «Llamaba a los ascendidos y descendidos. A partir de ahí coincidías en las cuatro convocatorias de los árbitros y te reunías en un minuto con él cuando te decían en dónde estabas clasificado. Firmabas el papel y esa era toda la relación», dijo.

Hernández Hernández y el Real Madrid

Hernández Hernández también habló en la COPE sobre las últimas polémicas generadas en sus arbitrajes a Real Madrid y Barcelona. «Yo le pité siete veces a filial y perdió cinco. Cuando me dan la escarapela internacional me dan al Barcelona y pierde, luego empata. De los primeros cinco, solo gana dos, en la época del mejor Barcelona, cuando eran apisonadora. El Madrid gana diez de los primeros doce. Si el objetivo era favorecer al Barcelona, las estadísticas no cuadran», dijo.

«Jamás me dijeron nada de favorecer al Barcelona. Si me pasa, lo hubiera denunciado. Entiendo que desde fuera suena fatal lo que ha pasado y desde dentro es muy difícil de explicar que cómo ha podido ocurrir. Si es ilícito, que paguen por ello», respondió cuando fue cuestionado sobre si recibió alguna indicación para pitar a favor del Barcelona.

Sobre sus arbitrajes al Real Madrid afirmó que: «Lo afronto con la misma naturalidad que el resto, deseando que no haya jugadas grises, por las que siempre estás vendido. Deseando que sea limpio. No noto crispación de los jugadores del Madrid. El caldo de cultivo es más mediática que con los jugadores. Es normal que, en un momento, el jugador me vea con unos ojos diferentes, por lo que se me ha intoxicado».

El famoso gol de Bale en el Clásico

Hernández Hernández también reconoció su error en el famoso gol de Bale que se anuló en el Camp Nou por una presunta falta a Jordi Alba. «Yo veo un salto y el brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Estuvo muy mal pitado y si hubiera habido VAR, me hubieran llamado. Me equivoqué», dijo.

Cuestionado sobre si le gustaría pitar un Clásico, el canario se postuló para el de la segunda vuelta. «Para mí el Real Madrid son sus jugadores, su staff, su presidente, que me saludó con una sonrisa… No es imposible que me den un Real Madrid – Barcelona, me encantaría pitar el de la segunda vuelta», concluyó.