El hermano de Hazard deja claro que Eden no se va del Madrid

Kylian Hazard, el tercero de los cuatro hermanos de la saga Hazard, tiene claro que su hermano mayor Eden no se va a marchar del Real Madrid, al menos esa es su voluntad. El jugador del Molenbeek dio pinceladas sobre el futuro del 7 madridista, quien sólo abandonará la disciplina blanca si se produce un acontecimiento.

«No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte allí. Esa ha sido su actitud siempre, en todos los clubes en los que ha estado. No se quiere ir y no creo que se vaya. Salvo que el presidente quiera que se vaya, si sabe que no va a tener más oportunidades de jugar, entonces dudo que se quede. Pero os aseguro que hará todo lo posible para demostrar que es el mejor jugador del Real Madrid», dijo.

Kylian Hazard alberga esperanzas de que la situación cambie gracias a la reciente operación en el tobillo a la que se sometió su hermano y que espera que acabe con sus lesiones permanentes. «Hace dos años que quería quitarse la placa, pero nunca se le presentó la oportunidad. ¿Quitarla cambiará las cosas? Ya veremos. Motivado está», aseveró el jugador de 26 años en RTBF.

Eden sabe que tendrá muy complicado triunfar en el Real Madrid la próxima temporada y por eso buscan una salida. Entre los equipos candidatos a hacerse con sus servicios aparecen el Arsenal, el Newcastle e incluso un Chelsea que se ha alejado por su complicada situación institucional. Hazard tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024, pero apenas ha podido tener continuidad esta temporada no anotando ningún gol en Liga. Su momento de gloria llegó en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Elche marcando un gol en la prórroga. Los blancos no quieren que se produzca un caso Bale bis con el belga.