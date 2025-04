Desgraciadamente la hecatombe del Real Madrid en el Emirates no fue una excesiva sorpresa. Uno siempre espera la mejor versión posible del Madrid en Europa, pero la mejor versión de esta temporada se está quedando bastante lejos de lo necesario para seguir tiranizando Europa. Lo cierto es que el Madrid ante el Arsenal volvió a hacer el partido que lleva haciendo en los últimos meses: un equipo que no sabe sacar el balón desde atrás ni juntarse en el campo contrario, un conjunto incapaz de hacer una presión eficiente tras pérdida puesto que pierde el balón muy mal y con los jugadores cada uno por su lado.

Además del evidente desorden táctico, el Madrid físicamente no termina de estar al nivel necesario. Defiendo la teoría de que cuando estás mal colocado resulta más difícil correr puesto que las carreras son menos efectivas, pero resulta asombroso que el Madrid ya lleve un déficit de casi 100 kilómetros recorridos respecto a sus rivales en la Champions. Es cierto que estamos ante una temporada muy exigente que se junta a la anterior, pero el equipo de Ancelotti apenas ha dado muestras en algún tramo de esta temporada de estar al nivel físico requerido.

Todo se acaba convirtiendo en un círculo vicioso. El equipo ataca mal, pierde el balón mal y acaba defendiendo muy mal. Uno no sabe qué fue antes si el huevo o la gallina, pero el problema es sistémico y la planificación deportiva no le ha dado demasiadas opciones a un entrenador que ha visto caer lesionados a jugadores importantes y no ha buscado en la cantera posibles soluciones más allá de Asencio. El desgaste está haciendo mella al equipo.

Aún con todo esto, el miércoles resultará imposible no albergar esperanza de que podamos ver un nuevo milagro en el Bernabeu. Esa idea va anidando poco a poco en la cabeza de los jugadores madridistas y el objetivo será trasladarle esa preocupación al Arsenal. Ojalá los de Arteta se arrepientan de no haber buscado el cuarto gol en su casa. Incluso obrando la remontada, creo que al Madrid le corresponde tomar las mismas decisiones que tomaría si la temporada hubiera acabado el pasado martes. Ese partido dijo la verdad.