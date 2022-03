Hazard, operación obligatoria

Eden Hazard volverá a pasar por el quirófano para retirarse la placa que tiene en su peroné derecho. La operación se llevará a cabo en los próximos días y no había otra solución. Tanto los servicios médicos del Real Madrid como el belga confían en que con esta intervención se ponga punto final a las malas sensaciones con las que convive el madridista desde el de 26 de noviembre de 2019, cuando su compatriota Thomas Meunier le propinó una dura entrada que no le ha permitido mostrar todas las condiciones que había enseñado en el Chelsea y que llevaron a la entidad blanca a lanzarse a por su fichaje.

Hay que recordar que el actual jugador del Borussia Dortmund, por aquel entonces en el PSG, le provocó lo que en un principio era un hematoma en el tobillo y que posteriormente acabó siendo una fisura en el peroné. En febrero, cuando empezaba a recuperar el ritmo perdido, se volvió a lesionar en el Ciudad de Valencia en un encuentro ante el Levante. No fue hasta el 14 de junio, cuando tras la pandemia jugó 61 minutos ante el Eibar. Desde ese momento las lesiones le han ido persiguiendo de tal manera que su presencia sobre el terreno de juego se mide con cuentagotas.

Fuentes cercanas al club y al jugador explican a OKDIARIO que esta operación era «obligatoria». Durante todo este calvario, Eden ya tuvo que pasar por el quirófano el 5 de marzo de 2020 para tratar la fisura en el peroné. Dicha intervención fue realizada en la Clínica Darrel en Dallas por el doctor Eugene Curry.

También por salud mental

La intervención no se podía retrasar más, ya que en el club creen que retirarle la placa no sólo será bueno para su pierna, sino que también le ayudará mentalmente a recuperar una confianza perdida. En el Real Madrid lamentan que aquella entrada de Meunier privase al club y a su afición de poder disfrutar de un futbolista colosal, pero esperan que con esta decisión el tiempo que le quede en el Santiago Bernabéu se pueda Hazard pueda ser un futbolista importante dentro de la plantilla blanca. De momento estará de baja unas cinco semanas, por lo que podría regresar para el mes de mayo.

Su temporada está siendo realmente complicada. Ancelotti le ha dado confianza, pero su físico no le permite sentirse al cien por cien. Encadena más de un mes sin jugar, pero se espera que cuando regrese a los terrenos de juego pueda volver a disfrutar del fútbol. En este tiempo se perderá la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Chelsea, un encuentro sin duda especial para el belga que no podrá medirse a su ex equipo.

En lo que va de temporada, Hazard apenas ha podido disfrutar de 847 minutos, disputando un sólo partido completo. Su participación en el equipo ha sido insignificante quitando su tanto en Copa del Rey ante el Elche. Habrá que ver si esta intervención puede cambiar el futuro del belga. La idea del Real Madrid es la de que abrirle la puerta a final de temporada, pero quién sabe si esto puede hacer que se vuelva a ver su mejor versión.