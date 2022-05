Hazard se apunta a la final.

Hazard acelera para poder estar en París. El belga está avanzando notablemente en su recuperación y si no hay ningún paso atrás llegará sin problemas a la gran final de la Champions. De hecho, el plan es que juegue en las próximas semanas. Con el Atlético de Madrid no estará y contra el Levante parece complicado, pero el escenario ideal sería que sumase minutos frente a Cádiz y Betis en los dos últimos encuentros de Liga, donde los blancos ya no se juegan nada y Eden tendrá la oportunidad de sumar minutos con vistas al Liverpool.

Hazard sabe que no será titular ante el Liverpool en París, pero ese no es su objetivo. Su reto es sumar, hacer equipo y, si Ancelotti lo estima oportuno y le da minutos, poder sumar para ayudar al Real Madrid a ganar la Decimocuarta y conquistar su primera Champions. Desde que decidió operarse para retirarle la placa, ha tenido la ilusión de poder llegar a esta cita con opciones de jugar. Los servicios médicos madridistas están muy satisfechos con los avances que está experimentando y debería poder estar a disposición de Carletto.

El caso de Hazard está muy lejos de ser parecido al de Bale. Eden es un chico feliz y comprometido con el club al que las lesiones no le han permitido levantar cabeza. Esa alegría se ha podido ver en la celebración de la Liga y para la final de la Champions, donde ha celebrado junto al resto de unos compañeros que reconocen su calidad y esperan que pueda recuperar las sensaciones perdidas para volver a ser importante.

Hazard es otro desde que se ha sometido a una operación que como aseguraban fuentes del vestuario madridista era necesaria. “Eden está bien. Se ha quitado la placa, que le molestaba. No podía continuar con ella porque le daba problemas e infecciones. Ahora tiene que recuperar”, aseguró Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentó a Sevilla y Real Madrid. El propio entrenador italiano explicó la cantidad de problemas que estaba sufriendo por ese motivo.

Tal y como contó OKDIARIO, desde que salió del quirófano Hazard ha comenzado una nueva etapa. Desde que se sometió a la intervención su objetivo era recuperar las sensaciones que perdió aquel 16 de noviembre de 2019, cuando su compatriota Thomas Meunier le dio una patada que ha desencadenado un sinfín de problemas médicos que no le han permitido disfrutar del fútbol y mostrar al madridismo toda la calidad que atesora en sus botas. Desde que fue intervenido siempre ha tenido mucho optimismo y tiene como único deseo volver a ser el que fue.