Hasta Iturralde no admite discusión en la roja a Nyom: «Cuando el balón no está en juego es roja»

Hasta Eduardo Iturralde González admitió durante el transcurso del Getafe-Real Madrid en el Coliseum que la roja que le mostró Munuera a Nyom es muy clara y no admite discusión ninguna. El defensa azulón derribó a Vinicius en el minuto 77 de partido cuando recién acababa de ingresar al césped con el brazo y con la pierna cuando la pelota no estaba en disputa. El ex colegiado español utilizó esa última frase como la clave para determinar que la expulsión fue totalmente justa. También admitió que la roja a Sancris por doble amarilla tras meterle otra patada al extremo del Real Madrid también fue clara.

«No hay debate ni discusión. Hacer una zancadilla o meter una patada a la altura de la rodilla cuando Vinicius empieza el desmarque y estando el balón en otra zona del campo, no estando en disputa, solo busca derribar a un contrario y es roja. Si es que…», sentenció Iturralde González sobre la clara expulsión a Nyom por su entrada sin pelota sobre Vinicius.

El ex colegiado español también valoró la expulsión a Sancris por otra entrada a Vinicius en Carrusel Deportivo: «Y la segunda es una zancadilla cuando el balón está a cuatro o cinco metros y lo único que quiere es derribar por detrás. También es amonestación clara».

La acción de la expulsión a Nyom ocurrió a escasos centímetros del cuarto colegiado y este no dudó en avisar al árbitro principal de que la jugada debía ser castigada con la roja directa. De hecho, el propio José Bordalás lo confesó después del partido: «La expulsión de Nyom marca el partido. El cuarto le ha dicho roja al árbitro. Le pone la pierna y Vinicius se toca la cara. Es aparatosa, pero para mí no es roja, como mucho amarilla».

Hasta ahora, Clemente Ortuño había tenido poca participación en Primera División. A sus 29 años es colegiado de Primera RFEF, pero sus grandes actuaciones en los últimos meses le dieron la oportunidad de formar parte del colectivo arbitral en un partido de talla alta con el Real Madrid. El VAR con González Fuertes al mando confirmó el acierto del cuarto y el Getafe se quedó con uno menos.