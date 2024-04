Guardiola vuelve a quejarse por el poco descanso del City: «Jugamos hace sólo dos días…»

Pep Guardiola sigue deslizando sus quejas sobre el descanso que tendrá de más el Real Madrid en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Manchester City. El técnico se ha pronunciado antes de enfrentarse en Premier League al Crystal Palace, contra el que jugarán este sábado a las 13:30 horas. Para el duelo ante los londinenses, se prevé que haga rotaciones, por lo que podría dar descanso, pensando en el Bernabéu, a Haaland y De Bruyne. Al menos, así lo ha revelado en la rueda de prensa previa, al afirmar que «tiene dudas» con qué hacer con ellos, por la falta de descanso: «Jugamos sólo hace dos días».

No está claro que para el enfrentamiento el entrenador recupere a alguno de los jugadores que tiene lesionados. Ha dejado en el aire la presencia de Ederson bajo los palos, confirmando las ausencias de dos de sus defensores: «Ederson está mucho mejor y podría entrar en la lista. Walker y Aké no».

Otra de las dudas ha sido si dejará fuera del equipo a sus dos mejores jugadores: Erling Haaland y Kevin de Bruyne. El entrenador del Manchester City no ha querido aclarar si continuarán descansando o si les dará minutos de cara a que no pierdan ritmo antes de medirse al Real Madrid. «No lo sé todavía. Jugamos hace sólo dos días, tengo que pensar en ello. Mañana lo veremos», ha apuntado.

Ha vuelto a pronunciarse acerca del apretado calendario a la hora de hablar sobre la presión por disputar todos los títulos en los que compiten. «Estamos acostumbrados a jugar cada tres días durante meses», ha explicado. Guardiola también ha señalado que sus jugadores «pueden manejarlo» aunque ha lamentado que «no todo el tiempo».

Sí que ha querido agradecer a la Premier League el jugar tan pronto, puesto que considera que tendrán «más tiempo para preparar el partido contra el Real Madrid». «Vamos partido a partido. Ganamos el siguiente y esperamos al próximo. Los jugadores se están recuperando bien», ha señalado.

Cabe recordar que el Manchester City acabó en el parón con muchos de sus jugadores tocados a las primeras de cambio. Sin embargo, para el primer partido, una vez que volvieron a la competición, sólo contaba con las ausencias de Ederson y Walker, que ya estaban lesionados de antes. Ahora se ha sumado a esa lista Aké, mientras que Haaland y De Bruyne podría volver a descansar.

A unos días de que visiten la capital española para jugar en el Bernabéu, Guardiola ha vuelto a dejar caer sus quejas por el poco descanso del que dispone su equipo. Esta vez, para hablar sobre la falta de preparación para un partido que «siempre es difícil» contra el Crystal Palace.

Tras empatar a cero ante el Arsenal y ganar al Aston Villa por goleada, el conjunto inglés se mide ahora al equipo londinense, en busca de recuperar el liderato de la Premier antes de medirse al Real Madrid en los cuartos de Champions.