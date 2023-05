Guardiola se queja por tener un día menos de descanso que el Madrid

Pep Guardiola ha hablado antes del partido que medirá al Manchester City en la Premier League ante el Everton el próximo domingo. En su comparecencia, se ha pronunciado sobre el hecho de tener un día menos de descanso que el Real Madrid, de cara a la vuelta de las semifinales de la Champions League. «No lo entiendo, pero me tengo que adaptar», ha señalado el técnico del conjunto inglés.

Guardiola, al ser preguntado al respecto, no ha dudado en responder. El entrenador del City se ha quejado por no poder jugar el sábado, al igual que hará el Real Madrid, que disputará su partido de Liga contra el Getafe un día antes que los skyblues. «No lo entiendo, pero me tengo que adaptar. No voy a luchar más. El horario es el que es», ha señalado.

Además, el catalán ha criticado la excesiva carga de partidos, que comprimen el calendario: «Estoy seguro de que la Premier quiere ayudar a los equipos. El problema es el calendario, la cantidad de partidos que hay. Creo que no podemos jugar el sábado porque hay Eurovisión y no hay las suficientes fuerzas de seguridad».

El Manchester City disputará su encuentro de la Premier ante el Everton el domingo. El motivo no es otro que la celebración de Eurovisión el sábado en Liverpool. La Policía de Merseyside ha solicitado a la liga que no se disputen en la ciudad encuentros el mismo día del festival por motivos de seguridad, por lo que se ha fijado el partido que enfrentará a ambos en Goodison Park para el domingo a las 15:00 horas.

El equipo dirigido por Guardiola jugará el miércoles contra el Real Madrid en Champions. Para el partido de vuelta de las semifinales, los citizen tendrán unas horas menos de descanso que su rival. El Real Madrid se medirá al Getafe el sábado a las 21:00 horas, dándose la situación contraria a la de la ida, en la que la final de Copa llevó a los de Ancelotti a tener menos tiempo para reponerse que el City.