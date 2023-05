Guardiola y su eterno gafe con las semifinales de Champions

Pep Guardiola se enfrenta a su undécima semifinal de Champions League y sus números en esta ronda no son los mejores que se digan. Ya lo dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al choque de este miércoles: «Hay muchas cosas que no se pueden controlar en el mundo del fútbol». Y es que enfrentarse al Real Madrid en esta competición es difícil de controlar, pero más allá de todo eso, el entrenador del Manchester City tiene un gafe que le acompañará toda su carrera deportiva.

El actual entrenador del Manchester City ha levantado dos Champions League desde los banquillos. La primera llegó en el año 2009 en Roma con el Barcelona ante el Manchester United por 2-0. Dos años más tarde, en 2011 y en Wembley el Barça levantaba de nuevo la Orejona otra vez ante el equipo de Old Trafford. Pero desde entonces, han sido continuas las decepciones que se han ido repitiendo año a año. Y casi todas con un denominador común: eliminado en semifinales.

«Yo he jugado diez semifinales y he perdido siete. Conozco el sentimiento, pero hay muchas cosas que no se pueden controlar en el mundo del fútbol», decía en la rueda de prensa previa a este partido de vuelta de semifinales de Champions League ante el Real Madrid.

Pero hagamos una ligera radiografía de las eliminaciones de Pep Guardiola en las semifinales de esta competición en su etapa como entrenador. La primera vino en 2010, ante José Mourinho y su Inter, que a la postre se convirtieron en campeones en el Santiago Bernabéu. Un año después logró alzarse con la Champions, pero la alegría no le duró mucho ya que un año más tarde volvió a caer en esta ronda ante el Chelsea de Roberto di Matteo. En la ida, el cuadro londinense ganó por 3-2 y en la vuelta, gracias a un gol de Torres en los últimos minutos, empataron a dos goles para pasar a la final que acabaron ganando ante el Bayern.

Etapa en Alemania

Si por algo se caracterizó el Bayern de Guardiola fue de su espectacular monopolio en Alemania. Y sólo en Alemania porque luego en la Champions League no consiguió levantar la Champions League. De hecho cayó eliminado en sus tres años en las semifinales de la competición. Su primer año ante el Real Madrid, que todo el mundo recordará después del 0-4 de los blancos en la vuelta en el Allianz Arena.

Un año más tarde, en la 2014/2015, cayó a manos de otro equipo español, el Barcelona, al igual que en su último año a las órdenes del club bávaro done salió derrotado ante el Atlético de Madrid, en la temporada 2015/2016. Por ello, puso fin a su etapa en Alemania para probar suerte en el Manchester City.

Decepciones en Mánchester

Pep Guardiola llegó en 2016 al Manchester City con un proyecto lleno de dudas, pero con su llegada, Emiratos Árabes regó de millones al equipo del Etihad Stadium. Los primeros años no fueron sencillos y el equipo tardó cinco años en pisar unas semifinales de Champions. De hecho consiguieron el pase a la final, la primera de su historia y la tercera del técnico español, pero acabaron perdiendo ante el Chelsea de Tuchel.

Después, han encadenado dos semifinales más en la competición europea. La del año pasado y que todos recuerdan donde se produjo la remontada casi imposible del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La que fue la séptima semifinal perdida por el catalán desde que es entrenador de fútbol.