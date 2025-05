Grimaldo abre la opción a reencontrarse con Xabi en el Bernabéu: «Es un orgullo sonar para el Madrid»

El Real Madrid busca un lateral izquierdo para el Mundial de Clubes. Por ahora, el ex canterano blanco Álvaro Carreras (Benfica, Portugal) está en la pole para dejar de nuevo sus maletas en Valdebebas. Pero, si no lo hace, el casting volverá a abrirse. Muchos nombres están encima de la mesa. Uno de ellos, el de Alejandro Grimaldo. Y parece ser que el valenciano quiere apuntarse a la carrera con Carreras.

El fichaje de Álvaro Carreras es prácticamente una realidad. Tal y como informó OKDIARIO, el ferrolano tiene ya ha dado su acuerdo verbal para firmar con el Real Madrid hasta 2031. Ahora, todo se tiene que decidir entre los blancos y el Benfica. Tiene cláusula de 50 millones de euros, pero las dos entidades están negociando un valor inferior a aquella cifra.

Y ahí entra Alejandro Grimaldo. En caso de complicarse el fichaje del joven de 22 años, el valenciano podría darle el sorpasso a Álvaro. En numerosas ocasiones, el canterano del Barcelona ha dejado las puertas abiertas al Real Madrid. Llegar a la capital no sería un problema para él. Además, ahora, uno de sus grandes mentores estará sentado en el banquillo blanco.

Grimaldo no se esconde

En su entrevista con el Chiringuito de Jugones, el actual carrilero zurdo del Bayer Leverkusen no se ha cortado un pelo. Cuestionado por el interés de Chamartín, el ex del Barça ha sido fiel a su sinceridad: no ha cerrado ninguna puerta al cuadro merengue. «Es un orgullo sonar para el Real Madrid», afirmó. Además, la ambición del defensa es vestir los colores de los clubes más prestigiosos y regresar a su país natal: «Quiero jugar en los mejores equipos del mundo. Mi ilusión es volver a España».

🤍 «Me ALEGRA MUCHO, es un ORGULLO SONAR para el REAL MADRID». 💪 «QUIERO JUGAR en los MEJORES equipos del mundo. Mi ILUSIÓN es VOLVER a ESPAÑA». 👀 @grimaldo35 lo tiene muuuy claro en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/BIKZvAVErj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2025

Además, el valenciano afirmó que uno de sus referentes ha sido madridista. «Mi ídolo de infancia ha sido Messi, pero mi lateral favorito ha sido Marcelo», relató Grimaldo. No es la primera vez que Alejandro lanza indirectas a Florentino Pérez. En una entrevista con el OKDIARIO en 2023, el lateral explicó que el Real Madrid «es de los mejores equipos del mundo, sino el mejor y es un equipo al que todo jugador quiere ir».

Su relación con Xabi Alonso ayuda

Además, otro factor pesa a favor de Alejandro Grimaldo en caso de no concretizarse el fichaje de Álvaro Carreras. Y es que el valenciano es uno de los niños mimados del tolosarra. Desde 2023, Grimaldo es una de las piezas fundamentales del Bayer Leverkusen. ¿Quién lo trajo a Alemania? Así es, Alonso. «Cuando te llama Xabi y él insiste en que se va a hacer un buen equipo, en que confía en ti, es algo importante. El club apostó mucho en mí», narró el defensa a OKDIARIO en 2023.

En el Chiringuito de Jugones, Grimaldo fue justamente preguntado por la llegada del vasco al Real Madrid. Su respuesta fue clara y concisa: «Xabi Alonso es un entrenador muy completo». Entonces, si la llegada de Carreras se tuerce, Florentino Pérez sabe donde tiene que pescar. Álvaro espera, Grimaldo también.