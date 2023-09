Antoine Griezmann apunta a Kepa. El francés llega al derbi contra el Real Madrid con hambre de goles. El delantero francés es la principal referencia ofensiva de este Atlético de Madrid, un jugador capaz de generar ocasiones de gol de la nada. El año pasado acabó el curso con 16 goles y 19 asistencias y aunque esta campaña ha empezado con la mirilla un poco desajustada, estos partidos siempre se le dan bien al galo que le ha marcado ocho goles al conjunto blanco en toda su carrera.

El ‘7’ ha recuperado la sonrisa en el conjunto rojiblanco donde ha vuelto al nivel que le encumbró al podio del Balón de Oro. El Real Madrid es uno de sus rivales favoritos de cara a puerta, al que le ha hecho seis goles y ha repartido seis asistencias vistiendo la camiseta del Atlético. Esta vez no tendrá a Courtois delante como en los últimos años sino que estará Kepa bajo palos. A la estrella del Atleti le tocará lidiar con un nuevo rival, al que todavía no ha marcado con la camiseta rojiblanca.

El belga ha sido una auténtica pesadilla para el delantero francés. Desde que el ex del Atleti aterrizó en el Santiago Bernabéu, Griezmann se ha enfrentado a él en 11 ocasiones y tan sólo ha conseguido batirle una vez. Desde que regresó al Metropolitano para esta segunda etapa, el 7 no ha logrado marcarle al Real Madrid. En los dos encuentros disputados la pasada temporada repartió dos asistencias de gol, una en cada partido, pero no pudo batir a Courtois.

La lesión del internacional belga obligó al Real Madrid a fichar a Kepa, que será el encargado de intentar frenar a Griezmann. Antoine busca sumar una nueva víctima a su palmarés goleador en el derbi de este domingo. El internacional francés no ha arrancado el año de la mejor manera posible, al menos no de cara a puerta, puesto que sobre el verde está siendo uno de los mejores de su equipo en este inicio de temporada.

Nuevo perfil de Griezmann

En esta segunda etapa, con la elástica roja y blanca, Simeone ha readaptado la posición de Griezmann. El francés comenzó jugando en la punta de ataque, su posición habitual, pero tras el Mundial el Cholo decidió retrasar su posición un poco y es el encargado de dar continuidad al juego del Atleti. Koke, y Barrios cuando no está el capitán, son los que llevan la batuta del juego de este equipo pero de tres cuartos de cancha para adelante, Antoine se presenta como un factor decisivo en este aspecto.

Griezmann quiere romper esta sequía goleadora que atraviesa en los derbis en el choque del Metropolitano. La última vez que el delantero galo vio puerta frente al Real Madrid fue hace cuatro años y medio, el 9 de febrero del 2019, y el partido acabó con victoria de los blancos por 1-3 en el mismo escenario que el de este domingo. La aparición del 7 en ataque es vital para este Atlético, ya que es el que conecta el centro del campo con la punta de ataque.