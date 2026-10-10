Gran gesto del Real Madrid con sus canteranos: homenaje a los campeones del mundo sub-20

El Real Madrid tuvo un gran gesto con sus canteranos en la antesala de su partido de Liga contra el Villarreal este sábado. El club rindió un homenaje a sus campeones del mundo sub-20 y el filial madridista pudo enseñar a la afición en el Santiago Bernabéu su título conseguido el pasado 20 de septiembre al ganar al Santiago Wanderers, precisamente en este estadio.

Ese día, el Real Madrid venció al equipo chileno en el Bernabéu con los goles de Daniel Yáñez, Santamaría y Roberto Martín, y conquistó el título por primera vez en su historia. Con ese triunfo, el equipo dirigido por Álvaro López cerraba un año perfecto (póker de títulos), sumando la Intercontinental juvenil a la Youth League, la Liga y la Copa de Campeones ganadas anteriormente.

El club ha coordinado la presencia de los 23 integrantes del equipo, que actualmente están repartidos entre el Castilla, el Real Madrid C y el Juvenil A, para que protagonicen este momento tan especial que no olvidarán.