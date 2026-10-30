Lunin se gana algo más que un Clásico

Mourinho quiere que Andriy Lunin tenga su espacio. El ucraniano ha vuelto a demostrar que está preparado para responder cuando el Real Madrid lo necesita y el portugués quiere contar con él a lo largo de la temporada. Su actuación en el Camp Nou reforzó una confianza que se construye cada día en Valdebebas. Allí, lejos de los focos y de los partidos que deciden los titulares, el guardameta se gana la consideración de su entrenador.

Mourinho valora su personalidad, su carácter y, especialmente, su manera de trabajar. Lunin convive con una de las situaciones más complicadas para un portero: competir por un puesto con Thibaut Courtois. Las oportunidades pueden tardar en llegar y, cuando aparecen, exigen una respuesta inmediata. Sin margen para coger ritmo ni una sucesión de encuentros para encontrar sensaciones. En ocasiones, toca pasar del banquillo a un Clásico.

Eso sucedió el domingo. La gripe del belga abrió la puerta de la titularidad al ucraniano en el Camp Nou y Lunin respondió con la sobriedad y los reflejos que necesitaba el Madrid. La victoria ante el Barcelona dejó el doblete de Mbappé y un impulso enorme para el equipo. También confirmó que Mourinho tiene otro portero en el que confiar para una noche de máxima exigencia.

Un espacio más allá de las urgencias

El técnico quiere que esa confianza encuentre recorrido durante el curso. La Copa del Rey y la Champions entran entre los escenarios en los que contempla dar oportunidades al ucraniano. También partidos sueltos de Liga. Habrá que decidir en función del calendario, del estado de los futbolistas y de las necesidades del equipo. Pero la intención es que Lunin tenga participación y se sienta parte del proyecto también desde el césped.

Courtois sigue siendo la referencia. Intocable. Su jerarquía y su capacidad para decidir partidos explican la dificultad del papel que desempeña su compañero. Precisamente por eso, Mourinho concede valor a la respuesta de Lunin. Mantenerse preparado cuando apenas se juega exige una disciplina que el entrenador observa y aprecia.

El ucraniano ofrece esa tranquilidad. Puede esperar su turno sin que la espera rebaje su exigencia. Y cuando llega el momento, transmite la sensación de llevar semanas compitiendo. Para un entrenador que afronta un calendario cargado de partidos, disponer de esa alternativa amplía las posibilidades de gestionar la portería.

El reconocimiento empieza en Valdebebas

La consideración de Mourinho tiene mucho que ver con lo que ocurre durante la semana. Con la constancia, con la actitud y con la capacidad de sostener el esfuerzo aunque el siguiente once parezca reservado para otro. Lunin trabaja para estar listo y su entrenador quiere que ese compromiso encuentre oportunidades.

El Camp Nou fue la demostración más visible de ese proceso. El portero tuvo que asumir una responsabilidad enorme ante la ausencia de Courtois y ayudó al Real Madrid a sacar adelante el partido. Una respuesta que fortalece su posición dentro del grupo y permite a Mourinho mirar el calendario con la seguridad de tener dos guardametas capaces de competir.

Ahora le corresponde al portugués encontrar los momentos. Habrá encuentros, competiciones y circunstancias distintas a lo largo de una temporada en la que el Madrid necesita a toda la plantilla. Lunin también entra en esa gestión. Por rendimiento, por personalidad y por un trabajo diario que merece tener continuidad cuando llega el día de partido.

Mourinho quiere que el ucraniano sepa que cuenta con él. Que su sitio en el Real Madrid también incluye ponerse los guantes y jugar. El Clásico volvió a demostrar que está preparado. La intención de Mourinho es que tenga más ocasiones para hacerlo.