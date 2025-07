En el Real Madrid se respira mucha ilusión con la irrupción de Gonzalo. Después de otra actuación crucial marcando el gol de la victoria a la Juventus de Turín, el delantero del Castilla es la gran sensación del Mundial de Clubes.

Tanto es así que, entre la afición madridista, empiezan a ver en él la reencarnación de Raúl González Blanco. El delantero de 21 años habló de dicha comparación después del partido en Miami: «Es un halago que para mí son palabras mayores. He tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster y me ha enseñado bastante y que me comparen con él es más que un halago», confesó.

Una oportunidad que, con las bajas de Kylian Mbappé y Endrick, está aprovechando de lo lindo. En el Mundial ha cumplido y superado todas las expectativas, donde ya ha marcado tres goles y dado una asistencia.

Eso le ha hecho estar en plena pelea por luchar por el Pichichi del torneo, donde tan solo le supera Ángel Di María con cuatro dianas (el Benfica cayó eliminado en octavos frente al Chelsea).

Sin embargo, la racha que suma Gonzalo va más allá hasta tal punto de ponerse a la altura de Raúl cuando era el joven talento de La Fábrica. En sus 10 primeros partidos con el primer equipo, el madrileño suma cuatro goles y dos asistencias. Números muy similares a su maestro, con cinco y cuatro respectivamente.

Gonzalo, un diamante en bruto

Hasta hace un par de semanas, en el Real Madrid se valoraba la opción de fichar un delantero centro estilo Joselu, que entrase para romper los partidos. Al ver la explosión de Gonzalo, en Valdebebas hay confianza absoluta en que sea él quien ocupe ese rol dentro del equipo.

Con Carlo Ancelotti destacó en partidos como en cuartos de Copa frente al Leganés, pero no terminó de tener el rodaje que necesita un diamante en bruto como él. Un guion que apunta a ser muy distinto con el técnico tolosarra, que le está dando la continuidad que se ha ganado a pulso.

«Me quedo con la felicidad de haber marcado un gol con esta camiseta. Me he emocionado mucho marcar y para mí es lo máximo», destacó el delantero por su gol a la Juventus.

Ahora que Kylian Mbappé está en condiciones de volver a ser titular, Xabi Alonso tendrá que tomar una dura decisión en los cuartos ante el Borussia Dortmund. Gonzalo sigue haciendo méritos para seguir siendo titular, y cuenta con el aura de Raúl, que eso gusta al madridismo.