Gonzalo García: «¿Raúl? Que me comparen con él es más que un halago, son palabras mayores»

Gonzalo García metió al Real Madrid en cuartos de final del Mundial de Clubes con un golazo de cabeza en el partido de octavos ante la Juventus de Turín. El canterano madridista pudo lucir por primera vez en el torneo su espectacular salto y su gran remate con un tanto que valió una victoria ajustada (1-0) pese al dominio de los de Xabi Alonso. El goleador fue preguntado por su parecido con Raúl González Blanco, que le entrenó durante dos temporadas en el Castilla, y confesó que le halaga la comparación.

«Es un halago que para mi son palabras mayores. He tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster y me ha enseñado bastante y que me comparen con él es más que un halago», dijo un emocionado Gonzalo. «Muy contento, pero aún más contento por la victoria, por la lucha y por el pase a cuartos», analizó en primer lugar.

«Sabíamos que iba a ser un partido intenso desde el principio, hemos ido de menos a más y hemos buscado ritmo y cansar al rival», añadió el delantero del Real Madrid, al que no le importa con qué parte del cuerpo rematar para hacer goles: «Yo intento estar siempre en el área, da igual meterlo con la cabeza, con la rodilla, con lo que sea».

«Muy feliz por el gol, otro con esta camiseta. Simplemente he visto venir un gran balón de Trent por la banda, Rüdiger no ha rematado y he dicho esta es la mía. Es inexplicable. Estoy muy contento, muy feliz por estos tres goles y la asistencia. Hoy se ha visto el trabajo, nos da la victoria y el pase a cuartos. Muchísima emoción, felicidad, salir ovacionado es una sensación increíble», dijo en Real Madrid TV.

Valverde también alaba a Gonzalo

«Me quedo con la felicidad de haber marcado un gol con esta camiseta. Me he emocionado mucho marcar y para mí es lo máximo», finalizó Gonzalo en declaraciones a DAZN. Fede Valverde, MVP del partido, alabó el partidazo del canterano, otro más: «Se lo merece. Está trabajando muy bien, es un jugador de la cantera que siempre está luchando bajo la sombra de todos nosotros en el Castilla. Y ahora está teniendo la oportunidad y la está aprovechando. Lo hace con humildad y orgullo de lo que está representando. Hay que felicitarle».