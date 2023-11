Gonzalo y Álvaro Rodríguez se lucen en una plácida victoria del Castilla

El Real Madrid Castilla goleó al Atlético Baleares por 5-0 en una plácida victoria del primer filial blanco, donde Gonzalo, con un doblete, y Álvaro Rodríguez, con un gran tanto, lucieron su calidad. Peter y Borja Alonso anotaron los otros goles. Los de Raúl González Blanco logran su segunda victoria del curso como local en la undécima jornada del grupo segundo de Primera Federación.

El Real Madrid Castilla afrontaba la undécima jornada del grupo segundo de Primera Federación con tres bajas muy sensibles en el equipo. Nico Paz, que estaba convocado con el primer equipo para su partido ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu, Álvaro Carrillo y Theo Zidane no eran de la partida. Tres jugadores más que fundamentales para Raúl González.

El primer filial blanco, después de dos empates consecutivos y tres jornadas sin conocer la derrota, pero con solamente una victoria como local en todo el curso, afrontaba este partido con la necesidad de sumar de tres en el Di Stéfano, algo que esta temporada está costando más de la cuenta.

Llegaba a Valdebebas un Atlético Baleares en descenso, con solamente cinco puntos, pero que había logrado su primera victoria de la temporada la semana pasada en su feudo ante el Melilla. El partido comenzó con un dominio claro con la pelota por parte del Castilla. Pero era un dominio plano.

El Real Madrid Castilla movía la pelota de un lado a otro, casi siempre en campo rival, pero no encontraba huecos en la férrea defensa del Atlético Baleares. Los de Raúl no encontraban el camino hacia las ocasiones claras. Mientras, el cuadro balear llegaba tímidamente dando algún susto que otro.

Pero en el tramo final de la primera mitad, el Real Madrid Castilla desbloqueó su falta de ideas con dos destellos de calidad que decantaron el partido. El primero llegó en el minuto 38 con un golazo de Gonzalo que puso el 1-0 en el marcador del Di Stéfano. Edgar recuperó una pelota en banda izquierda, puso un buen centro al corazón del área y Gonzalo la peinó al segundo palo. El ’17’ blanco anotaba un gol con su característica más rentable. Ese remate de cabeza que a veces es imparable. Y lo fue para adelantar al primer filial blanco.

Justo antes de llegar al descanso, en el minuto 45, Álvaro Rodríguez puso el 2-0 en el marcador. El Real Madrid Castilla sentenciaba el partido en un abrir y cerrar de ojos con dos destellos de calidad. Dos llegadas claras y dos goles. Y todo eso llegaba en el partido donde más bajas importantes había. El delantero uruguayo se reivindicó con una acción individual magnífica. Se metió en el área desde el pico con potencia y definió con mucha calidad por el primer palo. El delantero madridista anotaba su segundo gol consecutivo con el Castilla. Poco a poco iba recuperando su mejor nivel.

El Real Madrid Castilla comenzó la segunda mitad con la misma inspiración que en la recta final antes del descanso. En el minuto 53, Peter remató a la escuadra. Y cinco minutos después, el propio Peter anotaba el merecido 3-0. Centro medido de Vinicius, Gonzalo rozaba su doblete con un cabezazo al travesaño y Peter anotaba a portería vacía.

Tardó solamente dos minutos Gonzalo en encontrar su magnífico doblete en un partido del ’17’ blanco. Obrador puso un centro perfecto desde banda izquierda y Gonzalo entró como ‘9’ para batir al portero rival y anotar el 4-0. Gonzalo se lucía y el Castilla lograba una victoria que era más que necesaria. Los de Raúl necesitaban ganar en casa, pero necesitaban ganar así, con autoridad.

