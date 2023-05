Gerard López, ex técnico del Barça B, ataca a Vinicius: «Colmó el vaso de la provocación en Mestalla»

El lamentable episodio de racismo que tuvo que vivir Vinicius Jr en Mestalla ha sido comentado por multitud de personas. Desde el presidente de Brasil, pasando por el presidente de la FIFA y hasta Pedro Sánchez. Otra de las personas que no ha evitado el tema y ha querido mostrar su más que polémica opinión ha sido Gerard López, ex jugador del Barcelona y actual analista en Movistar+.

Lejos de mandar un mensaje contra el racismo y en sintonía con todos los que se han venido diciendo en los últimos dos días, Gerard López pide a Vinicius que cambie su actitud dentro del césped: «El jugador debe replantearse su comportamiento porque esto irá a más, y acabará en una salida, algo que el Madrid ya no descarta».

Pero esa no es la única lamentable afirmación que hace sobre el jugador del Real Madrid llamándole «chulo» y «provocador»: «No hay que mezclar los insultos que recibió en Valencia con la actitud provocadora y chulesca que mantiene en cada partido y que le conlleva una lista de enemigos que va creciendo a medida que juega partidos ya sea de rivales, árbitros o aficiones. Es persona non grata en Mallorca, Pamplona, Mallorca y ahora Valencia».

Por si no fuera poco, no cesa en sus ataques en su artículo de Sport hacia Vinicius, hablando como si este fuera el que ha originado todo este episodio lamentable de racismo y que se ha venido repitiendo en los últimos meses: «Lo vivido en Valencia ya es la gota que colmó el vaso en cuanto a provocación. Los insultos de la grada son injustificables pero siempre han existido y existirán en el mundo del fútbol. No nos centremos en los insultos racistas, que son condenables»

Artículo completo

Partiendo de la base que estamos hablando de un jugador con unas capacidades innegables (seguramente el más desequilibrante a nivel mundial junto a Mbappé), la situación que está viviendo el Madrid con Vinivius Jr. ya roza lo insoportable. No se puede aguantar la situación que se deriva de su actitud en los últimos meses.

A nadie le agrada cualquier otro tipo de insulto pero forma parte del pan de cada día en todas las categorías del fútbol. No salen indemnes ni entrenadores, ni árbitros ni nadie. A todos nos han pasado en un momento dado.

Vinicius no es único, ni un caso aislado. Es un problema general pero lo que no puede pretender es responder a estos insultos con provocaciones o menosprecios a la grada que solo incendia más la tensión existente. Él mete más leña al fuego y los insultos se acaban multiplicando.