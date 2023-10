Gaspart no olvida a Florentino: «Me ha fallado, ¿quiere que nos pongamos de rodillas?»

Joan Gaspart sigue erre que erre con Florentino Pérez y el ex presidente del Barcelona ha vuelto a opinar sobre la ausencia den el Clásico de Montjuic del máximo mandatario blanco. El culé ha dejado claro que le ha fallado en una entrevista concedida horas después de anunciarse que el madridista no estará en el palco en el Barcelona-Real Madrid después de los insultos de un directivo de Joan Laporta a Vinicius.

«Espero que Florentino vaya al Clásico. Salvo que me explique la razón por la que no viene. Cuando alguien se siente ofendido, pero recibe las disculpas, ¿qué más quiere que nos pongamos de rodillas?», afirmó Joan Gaspart sobre la ausencia de Florentino Pérez en el palco del Olímpico de Montjuic en el Clásico que enfrentará a Barcelona y Real Madrid este sábado a las 16.15.

Florentino Pérez tomó la decisión de no acudir al palco de Montjuic después de los insultos de un directivo de Joan Laporta a Vinicius a través de las redes sociales. Esa fue la gota que colmó el vaso para que el máximo mandatario del conjunto blanco no acudiera al partido y más después de los últimos ataques del presidente culé después de ser imputado por cohecho en el caso Negreira.

«Jamás falté a un Clásico porque representaba al Barça, a pesar de que recibía avisos de la Policía de que debía tener cuidado porque se me quería apedrear. Si hubiese sido un socio corriente, igual no habría ido», afirmó Joan Gaspart en una entrevista concedida a El Larguero. El ex presidente del Barcelona en su día también originó algún enfrentamiento en el palco del Camp Nou después de su comportamiento radical en algunos Clásicos de la época de Lorenzo Sanz.

Gaspart y Florentino

Joan Gaspart también se pronunció sobre el polémico mensaje en redes sociales de Miquel Camps, el directivo de Joan Laporta que insultó de forma lamentable a Vinicius. En su día, el portavoz segundo de la junta directiva culé también atacó al Real Madrid e incluso al mismo Florentino Pérez.

«No me ha gustado el tuit, pero he dicho también bastantes barbaridades sobre Figo, por ejemplo. Esa no es razón para no ir al Clásico. Si la única razón para faltar al Clásico es un tuit, la verdad es que Florentino me está defraudando. No sé cuál será la solución para que él venga a Montjuic», afirmó Gaspart.

Sobre el término de madridismo sociológico que acuñó Joan Laporta para defenderse de su imputación por cohecho en el caso Negreira, Joan Gaspart dijo que: «Di Stéfano era jugador del Barça, eh. Por razones que no vamos a entrar, acabó jugando en el Real Madrid. No le vamos a quitar todas las Copas de Europa que han ganado con él…».