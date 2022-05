El Atlético de Madrid se queda solo en su decisión de no hacer pasillo al campeón de Liga. El conjunto rojiblanco ha manifestado su intención de no rendir el homenaje que merece el Real Madrid por haberse alzado con el título. Un gesto que, además de ser habitual, es una de las mayores muestras de deportividad que existen en el mundo del fútbol. De hecho, a lo largo de la semana, son varias las voces que se han referido al ya polémico pasillo del derbi madrileño, destacando las palabras de Xavi Hernández –que hará pasillo al Betis– o de un ex entrenador rojiblanco, como es Quique Sánchez Flores, así como varios ex jugadores del conjunto rojiblanco. Todos aquellos que se han pronunciado en la última semana sobre la polémica, han mostrado una postura radicalmente contraria que los del Metropolitano.

Uno de ellos ha sido Xavi Hernández. El técnico del Barcelona ya hizo hace 14 años pasillo al Real Madrid en un Clásico y afirmó que, para él, «es claro el tema». De hecho, los suyos se lo hicieron al Betis como campeón de la presente Copa: «Es una señal de respeto y deportividad. El Betis se lo merece. Para mí se debe pensar en otra cosa, es respeto y deportividad. He hablado con los jugadores, ellos estaban de acuerdo. No hay problemas». También Dani Alves se ha declarado en una entrevista a Marca, que él «lo haría», aunque ha señalado que «ojalá nunca me toque, porque sería una putada gigantesca».

La semana pasada, fue el Getafe quien recibió al Betis, en su estadio, con honores. Quique Sánchez Flores, ex entrenador del Atlético de Madrid, ha sido claro al respecto: «Es una muy buena oportunidad para hacer ver que el deporte es un lugar de fraternidad, no de confrontación. Es un momento bueno para demostrar que somos muy competitivos pero que cuando hay que reconocer a un equipo campeón, se le reconoce».

Otros dos entrenadores, aunque no están ahora mismo en activo, también se han pronunciado. El primero de ellos, el que fuera seleccionador nacional durante el Mundial de Rusia, Fernando Hierro, quien ha señalado que le «parece una muestra de respeto» y que hay que darle «naturalidad». Por su parte, Guti, en el Chiringuito, fue claro al afirmar: «Yo lo haría, sea el Atlético, el Barça o el Madrid».

Más figuras relacionadas con el Atlético se han pronunciado en las últimas horas. Uno de ellos ha sido Luis García, el que fuera jugador rojiblanco y del Barça: «Creo que son valores que pasamos a las nuevas generaciones y se están perdiendo. Si enseñamos a nuestros hijos a ganar y a perder, es un buen momento. Evidentemente, a los que tenemos un pasado en el Atlético o en el Barcelona, duele. Pero engrandece».

También Miguel Ángel Moyá, ex portero del conjunto madrileño, ha señalado que «siempre deja en mejor lugar al equipo que lo hace que al que lo recibe por tener el señorío de hacerlo». Además, ha reflejado que «esto es como una rueda, a veces te toca hacerlo y otras te tocará recibirlo».

Una voz autorizada del fútbol español es Iago Aspas. El capitán del Celta también se pronunció en la Ser en contra de lo que pretende hacer el Atlético: «A mí como aficionado me gustaría que se hiciera como hace muchos años. Cada uno está en su derecho de hacerlo o no. Yo lo haría sin problema». También se ha referido a una de las excusas que han puesto desde el club rojiblanco para no hacerlo, que es que el Celta no lo hizo en la primera jornada de la presente Liga: «A principio de temporada no lo hicimos al Atleti porque nadie nos dijo nada, creímos que al ser otra temporada estaba pasado».