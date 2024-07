La frase más polémica de Xavi Hernández: «Lo más importante para el Barcelona es…»

Xavi Hernández fue despedido hace unos meses como entrenador del FC Barcelona en un giro de guion inesperado, ya que tan solo un par de semanas antes Joan Laporta había ratificado al de Tarrasa, tras una larga tarde de negociaciones, como el técnico para la temporada que va a comenzar. La causa de tan radical decisión fueron unas declaraciones del ex futbolista en las que aseguraba que el club no estaba en disposición de luchar de tú a tú con los grandes equipos europeos y que en España tampoco lo estaba para pelear con el Real Madrid.

Xavi siempre se ha caracterizado por hablar con bastante franqueza, algo que incluso le ha costado ser protagonista en redes sociales tras justificar algún mal resultado del equipo. Y ahora ha salido a la luz una frase del ex técnico culé que confirma lo que muchos madridistas han pensado siempre en torno al club blaugrana. «Lo más importante para el Barça y para la afición del Barça es quedar por delante del Real Madrid», ha dicho en la docuserie de la Liga que se ha estrenado recientemente en Netflix.

Resulta especialmente llamativa esta frase porque el FC Barcelona ha alardeado siempre de no fijarse en los resultados del equipo blanco y de tener como único objetivo ganar títulos. Según se puede interpretar en esta afirmación de Xavi, si los culés no ganan la Liga, pero quedan por delante del Real Madrid, será un gran año para ellos porque habrán conseguido «lo más importante», aunque no coloquen ningún trofeo en sus vitrinas.

Este pensamiento de equipo pequeño, carente de ambición y conformista no es del que ha presumido históricamente el FC Barcelona que siempre ha defendido que busca la excelencia en el juego, por lo que parece demasiado aventurado por parte de Xavi asegurar que, para los aficionados culés, salvar la temporada es quedar, simplemente, por encima del Real Madrid.

Flick, sucesor de Xavi Hernández

Este tipo de declaraciones son las que no gustan en absoluto ni a Joan Laporta ni a su directiva, que debieron pensar que esta mentalidad ‘perdedora’ no era la idónea para lo que busca el Barça esta temporada. Por ello, se recurrió al alemán Hansi Flick para comandar el nuevo proyecto. Aunque el ex técnico del Bayern de Múnich ya lleva días ejerciendo como entrenador aún no ha sido presentado oficialmente, un hecho que es completamente anómalo en el mundo del fútbol.

Mientras, la actualidad del FC Barcelona pasa por la posibilidad de encarar la contratación de Nico Williams, objeto de deseo de la afición blaugrana tras su gran Eurocopa y que sería un fichaje que podría devolver una pizca de ilusión a Can Barça. El Real Madrid acaba de presentar a Kylian Mbappé y eso ha supuesto un jarro de agua fría a orillas de Montjuic. Ver al futbolista galo junto a Vinicius y Bellingham es completar el puzzle al que solamente le faltaba una pieza. Tan solo la llegada del menor de los Williams y la esperanza de Lamine Yamal pueden apaciguar los nervios del FC Barcelona.