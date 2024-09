La frase de Guti sobre los conciertos del Bernabéu que ha irritado a la afición del Atlético

La suspensión de los conciertos en el Santiago Bernabéu hasta abril por el ruido es uno de los temas del momento. Guti, ex jugador del club blanco y madridista hasta la médula, habló sobre esto y dejó una frase que ha irritado a los aficionados del Atlético de Madrid. Cuando le preguntaron por este asunto, el que fuera centrocampista del conjunto madridista se mostró a favor de que haya conciertos en la capital de España.

«Ojalá haya muchos conciertos en Madrid. Es una ciudad que lo necesita. Yo, por ejemplo, soy un apasionado de la música. Me encanta el poder ir a un concierto», empezó diciendo Guti en un acto de Mahou, para luego rematar con una frase que ha provocado que la afición del Atlético saque sus garras contra él: «Donde esté un concierto que se quite un Atlético-Rayo».

Esta frase no ha sentado nada bien entre la parroquia colchonera. Guti puso de ejemplo un derbi madrileño y eso no ha sentado bien entre los atléticos, que piden a DAZN que despidan al ex futbolista como comentarista de los partidos de la Liga en sus retransmisiones. «Eso lo dice cualquier comentarista y estaría fuera al minuto siguiente», aseguró uno.

Guti: “Donde esté un concierto que se quite un Atlético de Madrid – Rayo Vallecano” ¿Hasta cuándo vais a sostener a gilipollas como este? @DAZN_ES pic.twitter.com/nwrAed3hbd — J. Oraa (@kubalismo) September 17, 2024

Guti es un apasionado de la música, como él mismo reconoció, y siempre que puede aprovecha para ir a un concierto junto a su mujer, Romina Belluscio, y amigos. Por el momento, no podrá volver a un concierto en su estadio, ya que el Santiago Bernabéu estará cerrado para este tipo de eventos hasta, como mínimo, el mes de abril.

El Real Madrid ha aplazado toda la agenda que tenía programada para los próximos meses. Entre los conciertos agendados se encontraban el de Aitana, Dellafuente o Lola Índigo. La primera, ya ha anunciado sus nuevas fechas para cantar en el Santiago Bernabéu, será el 27 y 28 de junio; mientras los otros dos artistas españoles todavía no han desvelado cuándo darán su concierto en el coliseo madridista tras aplazarse el que tenían programado en su actual gira.

El Madrid instalará una placa de sonido

Los conciertos del Santiago Bernabéu quedarán aplazados hasta, mínimo, primavera. La normativa del Ayuntamiento de Madrid obliga a insonorizar el estadio y se deberá instalar una placa de sonido que no estará operativa hasta abril. Por ello, los cuatro eventos programados en el feudo del Real Madrid quedan aplazados y a la espera de nueva fecha. Se trata del concierto de Dellafuente, dos conciertos de Aitana y otro de Lola Índigo. El más próximo, Music Bank, ha sido cancelado. Un total de 240.000 personas se verán afectadas.

El Real Madrid se ha visto obligado a posponer los eventos multitudinarios que se celebren en su estadio, después de que entre en vigor una nueva normativa municipal. Desde que comenzaran a celebrarse eventos de distinta índole, las quejas vecinales por el ruido han sido una constante. Al final, el club ha decidido tomar medidas e instalar una nueva placa sonora que pueda terminar con el problema del ruido, pero no estará instalada hasta abril.

Por tanto, todos los eventos programados hasta entonces, quedan aplazados, salvo uno que no se celebrará. El Santiago Bernabéu iba a acoger un total de cinco conciertos. El primero de ellos, el próximo 12 de octubre. Se trata del Music Bank Kpop. Este es el espectáculo que será suspendido de forma definitiva. Después, llegarían el de Dellafuente, el 15 de noviembre, y las dos actuaciones de Aitana, el 28 y 29 de diciembre, y otro de Lola Índigo, ya para marzo de 2025.