Fran García es un «chollo» para una década

Fran García vivirá el primer día de su nueva vida en Valdebebas. La Ciudad Real Madrid se abrirá para darle la bienvenida como jugador del primer equipo a todos los efectos. El canterano, que será el primer fichaje que la entidad presenta este verano, ha firmado con el club blanco hasta junio de 2027. A sus 23 años, está llamado a ser uno de los dueños del lateral izquierdo del 14 veces campeón de Europa durante una década. En el club blanco están convencidos de que han hecho una operación redonda por la calidad del futbolista y el precio que ha costado. Cinco millones de euros.

En el Real Madrid reconocen que la operación de Fran García es un auténtico «chollo». Un futbolista que ha experimentado un crecimiento enorme en las tres temporadas que ha estado en el Rayo Vallecano, pero que también ha sabido sufrir y superarse en Valdebebas, a donde llegó en 2013 para formar parte del Cadete B madridista, dirigido por una de las personas más importantes en carrera: Santiago Solari. El argentino le ha ido moldeando y le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en ante el Melilla en Copa del Rey. Dio una asistencia en el Santiago Bernabéu a Isco.

En Valdebebas siempre ha sido considerado una de las perlas llamadas a llegar al primer equipo, pero su físico no se lo ha puesto fácil. Especialmente su hombro derecho. Hasta en tres ocasiones tuvo que pasar por el quirófano, hasta que en su calvario se topó con el doctor Gavín, una persona fundamental en su carrera y que consiguió dejar atrás definitivamente estos problemas.

En La Fábrica se ganó rápido a Guti, que le apoyó en los peores momentos, y no tardó en convencer a Manolo Díaz, cuando este era entrenador del Castilla, y a Raúl. Más difícil se lo puso Zidane, que tenía otras preferencias. Finalmente, su paso por el Rayo le ha permitido regresar a su casa y cumplir lo que muchos aseguraban dentro de la entidad: «Fran tiene nivel para jugar en el Real Madrid».

«Es muy buen chico, cercano y sencillo», aseguran los que mejor le conocen. Además, le definen como un «animal» a la hora de trabajar. «Es un tío que se merece estar en la élite por lo que ha currado», destacan personas que saben todo lo que ha tenido que sufrir y pelear para vivir un día como este. Un ejemplo es lo que hizo en el día ante a su presentación, que no fue otra cosa que pasarse por el Di Stéfano para ver al Castilla remontar contra el Barcelona.

Un portento

Como no hay mal que por bien no venga, su hombro le hizo crecer físicamente. Ha fortalecido su cuerpo para terminar convirtiéndose en una auténtica roca que no se lesiona. Este curso sólo se ha perdido 21 minutos en Liga con el Rayo Vallecano, en los que ha hecho dos goles, ha repartido tres asistencias y ha demostrado un crecimiento defensivo que llevó a los blancos a tener claro su retorno en el mes de enero. Luego, la intromisión del Bayer Leverkusen, lo aceleró todo.

Rapidísimo y dotado con el balón en los pies, su capacidad de corrección defensiva merced a su velocidad también se tiene en cuenta en la dirección deportiva, donde consideran que ya está preparado para dar un salto en su carrera deportiva después de un periplo de sobresaliente en el Rayo Vallecano. Además, es tremendamente madridista.